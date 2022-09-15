金管會限制業務緊箍咒 有9家金融業尚未解除

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金融業違規挨罰，遭金管會祭限制業務緊箍咒，截至目前為止尚有9家金融業未解禁，最長者被限制部分業務已超過3年。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北15日電）金融業違規挨罰，遭金管會祭限制業務緊箍咒，且要經金管會認可改善情形後才可恢復辦理，截至目前為止尚有9家金融業未解禁，最長者被限制部分業務已超過3年。

金融業若出現重大違失，金管會除了予以糾正或罰鍰，還可能限制業務、投資或與利害關係人交易。金管會今天公布，截至目前為止，尚有2家銀行、4家保險、3家投信仍有部分業務受金管會限制。

國泰世華銀行今年4月因ATM頻繁當機遭金管會處分，改善情況在金管會認可之前，國泰世華銀行只能針對金融服務欠缺地區新增ATM或無障礙ATM，其餘地點全數遭暫停設置。

永豐銀行今年9月因勸誘客戶借錢投資挨金管會重罰，被禁止新承作客戶委託投資海外債券及自行貸款的房貸壽險業務各6個月、禁止代理銷售人身保險商品新契約1個月，且須經金管會認可改善情形後才能重新辦理。

南山人壽因境界系統出包，2019年9月遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，必須待整體系統改善完成、取得第三方專業機構認證並報經金管會核准同意後，才可恢復開賣投資型保單，截至目前南山人壽仍然受限。

宏泰人壽自2019年7月遭金管會限制3年不得新增不動產投資，須經金管會認可改善情形後才能恢復辦理，雖然已超過3年期限，但因金管會尚未認可有改善，目前宏泰人壽不動產投資仍然受限。

新光產險先前為鞏固家族經營權，透過盤後鉅額配對交易多次買賣新光紡織股票，被金管會限制2年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易辦理利害關係人發行的股票交易，限制期間至2023年1月22日為止。

新光人壽因不動產投資管理等缺失，今年3月遭金管會限制3年內不得新增與新光傑仕堡健身等企業進行授信或授信以外其他交易，限制期間至2025年3月10日為止。

街口投信2020年因街口託付寶及追加募集基金申購未公平對待投資人等疏失挨罰，被限制不得申請募集或追加募集投信基金及期信基金，目前仍然受限。

統一投信2021年4月因內控疏失，遭金管會限制不得申請募集或追加募集投信基金，另瀚亞投信今年7月遭金管會限制3個月不得與客戶新增簽訂全委投資契約、辦理全委投資業務及募集投信基金。（編輯：潘羿菁）1110915