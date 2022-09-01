金管會2023年預算案出爐 估罰款收入破3億元

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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會2023年預算案出爐，金管會預估，明年監理年費收入及罰鍰收入將會較今年增加，編列全年違規罰款收入達新台幣3.13億元，較今年2.91億元再增加0.22億元。

根據金管會公布2023年度金融監督管理基金預算案，金管會徵收金融監理規費收入預算為14.6億元、年增0.57億元，其中包含違規罰款收入3.13億元及金融監督管理收入11.47億元，主要是金管會預期監理年費收入及罰鍰收入將會增加。

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在徵收金融業營業稅分配收入方面，金管會編列260億元預算、年增9.44億元，此為銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業繳交的營業稅稅款；另財產孳息收入，金管會編列14.28億元預算，年增4.11億元。

金融監督管理基金除了將用於推動保護金融消費者權益計畫，還會用於推動金融制度、新種金融商品研究及發展計畫、推動金融資訊公開計畫、推動國際金融交流計畫、支應金融業退場處理計畫及一般行政管理計畫等。（編輯：張均懋）1110901