疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制 最快9月全面上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）防堵銀髮族遭金融詐欺，金管會先前督導5家大型銀行配合內政部警政署試辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，加強對客戶臨櫃關懷，金管會最快將在9月全面推動銀行加入預警機制。

因應人口高齡化趨勢，金管會今天宣布將透過金融商品銷售服務保護措施、友善對待高齡客戶、友善爭議處理及防範金融詐騙4大面向，持續強化高齡金融消費者權益保護。

在金融商品銷售服務方面，金管會現行法規已要求金融業者評估強化銷售過程控管，避免不當銷售、不主動推介高風險產品、瞭解評估客戶需求、錄音錄影留存紀錄及強化商品適合度等，以保障高齡者權益。

在友善對待高齡客戶方面，金管會近期已同意備查銀行業公平對待高齡客戶自律規範、證券商向高齡客戶提供金融服務自律規範、期貨商開戶徵信作業管理及提供高齡客戶金融服務自律規則及保險業金融友善服務準則等自律規範。

爭議處理方面，金管會表示，為提供高齡者更友善爭議處理管道，高齡者可直接致電金管會1998或金融消費評議中心金融消費爭議免費服務專線提出申訴，若高齡者親臨評議中心櫃台，也會安排專人協助釐清爭議並給予關懷。

為防範高齡者遭金融詐欺，金管會先前已督導5家大型本國銀行試辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，金管會預計最快9月全面推動所有銀行加入預警機制。

未來當客戶臨櫃辦理境外匯款時，銀行若發現受款帳戶屬於警政署彙整的疑涉詐欺境外帳戶，銀行將會加強關懷提問，提醒匯款客戶避免受騙。（編輯：張均懋）1110907