5金控組永續金融先行者聯盟 黃天牧盼激發雁行效應

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（中央社記者謝方娪台北5日電）配合2050淨零轉型目標，金管會成立「永續金融先行者聯盟」，選出元大金、中信金、玉山金、第一金及國泰金作為永續金融先行者，金管會主委黃天牧盼金控激發雁行效應，帶動更多業者追求永續發展。

拚永續發展，金融業將扮演領頭羊，金管會今天舉辦永續金融先行者聯盟成立大會，公布永續金融先行者聯盟將由元大金、中信金、玉山金、第一金及國泰金5家金控組成。

黃天牧會中表示，去年格拉斯哥氣候峰會COP26有提出「先行者」概念，讓金管會有了成立永續金融先行者聯盟的構想，台灣金融業有在永續做得比較突出的業者，如今形成聯盟，可望提供標竿效應。

針對有意加入永續金融先行者聯盟的金控，金管會參考公司治理評鑑落在前5%名單，再參酌獲選DJSI世界成分股或新興市場成分股、MSCI ESG AA評級或CDP領導等級名單，最後選出5家金控作為先行者，錄取率落在5成左右。

元大金董事長申鼎籛、中信金總經理陳佳文、玉山金總經理陳美滿、第一金總經理陳芬蘭、國泰金總經理李長庚今天均出席永續金融先行者聯盟成立大會，一一承諾未來將在綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、協助與推廣、國際接軌共5大議題採取積極行動。

黃天牧指出，5家金控已認知到氣候風險影響及推動ESG（環境、社會、公司治理）必要性，並已投入許多資源推動永續發展，是國際永續評鑑機構都給予高評價的企業。

黃天牧說，5家金控今天將率先承諾由自身做起，審慎因應氣候變遷的實體與轉型風險，採取具體行動減碳，並將永續概念及行動擴及於客戶、合作夥伴、社會及國際，希望藉由先行者的影響力與號召力激發雁行效應，讓更多金融業及企業共同追求永續發展。

他指出，在永續與綠色發展路上，沒有人是局外人， 因應氣候變遷及推動ESG，並非單一政府部門或單一企業的責任，而是每個政府部門、每個企業、甚至每一個地球公民共同的義務。

黃天牧期勉，雖然「道阻且長」、但「行則將至」， 金管會期許先行者繼續在永續發展議題上全力以赴，並希望全體金融機構齊心協力，共同因應氣候環境變化的潛在危機。

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在永續金融先行者聯盟成立後，金管會將在1至2年內對5家金控承諾事項和實際達成效益進行檢視，若有實際執行和承諾事項落差過大者，將有調整聯盟成員機制。

黃天牧說，即使未來有金控被淘汰，金管會並不會給予棍子（指懲處），不過針對入選先行者聯盟的成員，將會有胡蘿蔔（指獎勵），包含名譽上的肯認、政策上的諮詢、評鑑上的加分等3大誘因。（編輯：翟思嘉）1110905