金管會救市2招上路 黃天牧：緊盯台股價量 後續還有措施

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（中央社記者謝方娪台北3日電）全球籠罩經濟衰退陰霾，股市陷入震盪，金管會10月起祭出限制借券並拉高融券保證金成數的救市新措施，金管會主委黃天牧今天表示，金管會將緊盯台股價量表現，盼新措施可適度穩定股市。

美國升息不止，全球籠罩經濟衰退陰霾，台股光9月單月重摔逾1600點，金管會9月30日召開臨時記者會公布2項救市新措施，自今年10月1日起，將每日盤中借券賣出委託數量限額自30%調降至20%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務報告及專題報告並備質詢，黃天牧會前接受媒體聯訪表示，金管會觀察過去一段時間股市變化，上週五（9月30日）作出2項決定，即調降借券賣出限額並提高融券成本，盼今天新措施可適度穩定股市，金管會將緊盯台股價量指標。

黃天牧說，台股此波跌幅已逾20%，雖然跌幅並非全球最深，不過金管會認為在這時點上必須穩下來、表達政府關切股市的態度，提升投資人對台股信心。

黃天牧也強調，一直到現在都認為台股基本面仍相對好，不過現在面臨的是較為波動、以往不曾經歷過的局面，因美國聯準會（Fed）持續升息，外資在不同資金收益上會進行比較。

黃天牧說，今年初以來，外資已流出相當多資金，未來美國仍有升息可能性，金管會認為在此時必須祭出穩定股市措施，表達政府的態度。

針對市場有聲音認為，金管會緊縮空頭可能衝擊台股交易量，黃天牧回應，按價格機制，當然希望做空和做多都是在相等基礎上，類似這種情況，過去經驗多多少少會影響交易量，至於影響多少，要看影響股票的數目。

市場普遍預期，美國聯準會今年底前仍可能升息5碼，外界關注，若美國升息衝擊台股探低，金管會後續是否還有救市武器，黃天牧表示，若整體股市仍有變化，金管會還會有相關措施可處理，未來還有需要觀察的時間，金管會一定會審時度勢，評估適當措施。（編輯：潘羿菁）1111003