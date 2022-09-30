每日盤中借券賣出限額調降 金管會睽違逾2年再實施

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金管會10月起將調降每日盤中借券賣出委託數量限額，回顧2020年COVID-19疫情釀股災，金管會也曾調降每日盤中借券賣出限額。（中央社製圖）

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會救市，10月起將調降每日盤中借券賣出委託數量限額，回顧2020年COVID-19疫情釀股災，金管會也曾調降每日盤中借券賣出限額，讓借券賣出比率自近4%水位降至1.52%。

全球籠罩經濟衰退陰霾，股市陷入震盪，台股光9月單月重摔逾1600點，指數面臨萬三保衛戰。金管會證期局長張振山今天召開臨時記者會，繼今年7月金管會出手鼓勵上市櫃公司實施庫藏股並放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍後，再公布2項救市措施。

第一，自今年10月1日起，調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的30%調降為20%；第二，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%，透過墊高投資人放空成本，減緩股市賣壓。

回顧過去，2015年陸股崩盤，拖累台股走跌，台股擔保維持率跌破160%，金管會2015年8月同樣曾出手將最低融券保證金成數由90%拉高至120%。

當時金管會實施措施逾2個月，順利將擔保維持率拉回至178.28%，不過後續擔保維持率又走降，金管會2016年1月再次出手調高最低融券保證金成數，實施期間近2個月，讓擔保維持率站回170%以上。

至於金管會前一次調降每日盤中借券賣出限額，是2020年3月疫情黑天鵝來襲，以致全球股災時。

當時金管會將每日盤中借券賣出委託數量限額自30%調降至10%，實施近3個月，觀察借券賣出占市場成交值比率，自3.78%一路降至1.52%，大盤指數則自9218點上揚至1萬1637點。

盤點近12年國際重大變局，金管會5度出手救市，除了2011年歐債危機、2015年中國股災、2018年中美貿易戰及2020年COVID-19疫情，今年美國升息、通膨及俄烏戰爭等國際政經情勢動盪下，金管會自今年7月起陸續公布救市措施，出馬穩定市場信心。（編輯：潘羿菁）1110930