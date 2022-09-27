阮清華：國安基金5000億尚足夠 是否擴大可再討論

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（中央社記者張璦台北27日電）台股跌破國安基金防線，5000億元可運用資金是否足夠，備受關注；國安基金執行秘書阮清華今天表示，國安基金作用在於點火，過去護盤最高動用1200億元，目前看來依然足夠，而擴大資金額度牽涉修法、提供擔保等問題，各界可以再交換意見。

國安基金7月12日晚間召開臨時委員會拍板進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%。

然而，在美國聯準會（Fed）鷹派升息下，美股23日持續重挫，台股26日指數終場大跌340.19點，收在13778.19點、跌破國安基金進場點，創21個月新低；國安基金新台幣5000億元銀彈是否夠用，再度引起議論。

據「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金可運用資金有2大來源，一是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；二是借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度3000億元。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天在立法院院會被立委問及，國安基金可運用資金額度是否應該調高。阮清華會後接受電訪指出，他在會場表態，國安基金過去最高投入1200億元左右，因此，以先前經驗而言，基本上是夠的。

阮清華強調，立委雖指出以目前日均成交量2000多億元來看，國安基金2天就賠光，但國安基金功能是「點火」，而非一直承接，主要端視市場狀況、伺機進場；他重申，股市最終還是回歸基本面。

他表示，立委的意見並非不對，這議題涉及國內股市穩定，各方可以理性、充分溝通，擴大可運用資金額度是可以考慮的方向，今天沒有定論、只是交換意見，「大家有共識提高、財源也沒有問題」，都可以再討論。

阮清華進一步表示，國安基金的可運用資金若要擴大，除需修條例，也牽涉提供擔保的問題，再者，有些基金平常就有在投資、比較特別，不太適合調借。（編輯：張均懋）1110927