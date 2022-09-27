台股前8月定期定額投資434億 月均54億年增近7成

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（中央社記者潘智義台北27日電）集保今天公布，今年前8月定期定額成交總額達新台幣434億元，平均每月逾54億元，年增69%；參與定期定額的投資人也突破39萬戶，年增41%，最受歡迎股票包括台積電、兆豐金、玉山金、合庫金。

台灣集中保管結算所發布新聞稿說明，今年以來受俄烏戰爭、通膨壓力、疫情、庫存過高等利空影響，全球股市聯袂下跌，投資人策略跟著改變。

集保大數據平台統計，今年前8月最受投資人青睞的前10檔定期定額標的中，共有元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、國泰台灣5G+、富邦公司治理6檔指數股票型基金（ETF）；台積電、兆豐金、玉山金、合庫金4檔個股。

集保大數據平台資料顯示，投資人除透過定期定額，分散買在相對高點的「擇時」風險外，更願意透過買進ETF，分散個股表現下滑的「擇物」風險，安心而穩健的持續投入。

從集保資料分析定期定額標的類別，可以觀察到投資人青睞的6檔ETF幾乎都環繞權值股、高股息、ESG（環境、社會責任、公司治理）等主題；另外4檔個股中除台積電屬半導體業外，其餘3檔均為金融保險業，顯示投資人在挑選定期定額標的時，最在乎基本面穩健、配息穩定及永續經營等面向。

集保結算所副總經理陳光輝表示，2025年台灣估將邁入超高齡社會，隨著國人平均餘命提高、扶養比快速增加，加以通膨侵蝕民眾的購買力，屆時將會面臨退休準備不足，僅依靠社會保險及職業退休金恐無法支應龐大的退休金需求。因此，他鼓勵國人自己存自己的退休金，以定期定額的方式，花最少的時間做財經功課，長期買進降低成本，提高投資勝率。（編輯：楊凱翔）1110927