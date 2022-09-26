強勢美元釀新一波金融風暴？專家看2因素不擔心

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外界憂心美國雙率（匯率、利率）雙升，恐讓新一波金融風暴成形，不過台經院景氣預測中心主任孫明德認為「目前看來沒有這個危機」。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美國聯準會（Fed）鷹浪一波接一波，助長美元指數強勢氣焰，也加劇金融市場動盪。外界憂心美國雙率（匯率、利率）雙升，恐讓新一波金融風暴成形，不過台經院景氣預測中心主任孫明德認為「目前看來沒有這個危機」。

台經院今天舉行景氣動向記者會，媒體關注美國聯準會不斷升息、美元也強勁走升，是否會引發如同2008年金融海嘯，或是1997年亞洲金融風暴的慘況。

孫明德剖析兩次金融危機的成因，他解釋，1997年亞洲金融風暴席捲，主因是當時東南亞國家經濟基本面較差，外匯進帳有限，而強勢美元來襲，熱錢大舉撤出，又導致匯率急貶。

孫明德表示，這些國家背負許多以美元計價的外債，美元升值意味要還的債、利息更多，連番打擊之下，便演變為亞洲金融風暴。

至於2008年的金融海嘯，孫明德解釋，美國在這之前實施貨幣寬鬆政策，大量對房地產放款，而房地產借的錢又被打包為衍生性金融商品，後來美國聯準會開始升息，房地產不支倒地，大量衍生性金融商品槓桿被放大，進而演變為金融海嘯。

孫明德表示，彙整上述兩大金融風暴，一是因為東南亞經濟實力弱、二是衍生性商品氾濫，這兩個問題如今都改善許多，東南亞經濟實力早已超越當年，而財政紀律、金融監管的概念也愈來愈盛行。

孫明德指出，美國聯準會不斷升息，對亞洲影響沒那麼明顯，僅南亞的斯里蘭卡因為以觀光為主，疫情期間經濟受創，又借很多外債，導致政經局勢動盪，不過南亞重要支柱是印度，印度看來也沒有這個危機。

外界關注過去發生金融風暴的情況是否會在亞洲重演，孫明德表示，目前看來並沒有發生金融風暴的趨勢。（編輯：楊蘭軒）1110926