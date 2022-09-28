分析師：台股跌無關央行資本管制說 後市看台幣貶勢

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（中央社記者吳家豪台北28日電）中央銀行總裁楊金龍昨天說必要時可祭出外匯管制一席話，今天台股重挫360點。分析師說，央行拋出這項議題是為了穩定民心，執行機率不高，與台股今天重挫無關，後續需觀察新台幣與其他亞幣的貶值幅度能否更接近。

立委27日關切若外資大量撤離政府將如何因應，楊金龍回應，目前為止央行的因應措施都非常好，若外資撤出狀況相當嚴重，就必須研擬如何管制，例如管制一天內流出的金額，但進行管制前還要配合股市狀況。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪表示，今年因為美國聯邦準備理事會（Fed）升息過快，資金快速回流美國，全球非美貨幣都全面大跌，原本大家還沒感受到壓力，等到累積一定貶勢，日本政府上週率先進場干預、拉抬匯價，日圓隨即止貶。

蔡明翰指出，其他亞幣原本應該跟著回穩，但資金仍回流美國，其他亞洲國家貨幣加速貶值，導致各國政府不得不出面喊話，避免資金快速流出。

他解釋，今天台股崩盤主要原因是市場原本預期27日美股將止跌反彈，昨天先反應上漲，不料美股走勢分歧，台股只好回吐漲幅，跟央行拋出資本管制議題沒有太直接關係。近期日圓止貶後，新台幣、韓元、人民幣都快速補貶，各家政府應該出面喊話，讓各國貨幣後續貶值幅度更接近。

華南投顧董事長儲祥生表示，今天亞股普遍表現不好，台股跌勢較重，讓市場信心更緊張一點。資本管制議題對股市可能有影響，但影響程度不大，實際上執行機率不高。如果真的走到這一步，會是非常大的險招，代表經濟狀況已經非常糟糕。

展望台股後市，儲祥生認為，發球權還是在美股手上，目前美股已經有落底跡象，加上台股近幾天融資大減，籌碼已經清洗得差不多，隨時有機會反彈。（編輯：張均懋）1110928