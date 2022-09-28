國安基金點出亞股重挫2主因 仍看好台灣基本面
2022/9/28 14:45（9/28 15:01 更新）
亞洲主要股市28日全面重挫，台股大跌360點。（中央社檔案照片）
（中央社記者張璦台北28日電）亞洲主要股市今天全面重挫，台股大跌360點，國安基金執行秘書阮清華指出，除了美國聯準會（Fed）持續放鷹，烏克蘭4地區入俄公投也是影響因素，國安基金會持續密切關注大環境情勢。
他強調，股市最終回到基本面，而台灣基本面依舊不錯，呼籲投資人盡量理性。
國安基金7月12日晚間召開臨時委員會拍板進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%。
台股不僅在26日跌破國安基金進場點，今天賣壓沉重，指數早盤急跌下挫逾300點，在尾盤未見護盤跡象下引發失望性賣壓，終場以13466.07點最低點作收，重挫360.52點，創下近22個月新低。
財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天接受電訪指出，今天亞洲主要股市幾乎全面下跌，應該與烏克蘭4地區舉行入俄公投、歐美反應激烈有關；至於美國聯準會（Fed）繼續放鷹，已是老問題。
他強調，國安基金會持續密切關注國內外政經情勢，妥適因應、穩定市場。
阮清華表示，國安基金要看市場實際情況、在適當時機進場調節，若遇到全面下跌，就是「比較困難」的情勢。他說，股市大跌大漲，終將回到基本面；市場恐慌氣氛瀰漫時，就會過度反應，呼籲投資人盡量理性，因為台灣基本面到現在依然相當不錯。
同時，外界關注這次國安基金護台股已動用多少銀彈，阮清華先前表示，10月開例會時，依法公布金額；他今天指出，例會基本上一定會在10月15日前召開，10月6日是初步暫定日期，也不排除再調整。（編輯：楊蘭軒）1110928
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