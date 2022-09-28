央行：有能力因應市場波動 不會採行外匯管制措施

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中央銀行28日強調若兩岸緊張或美國大幅升息，致短期外資大量撤出，央行不會採行外匯管制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行總裁楊金龍昨日在立法院備詢時，談外匯管制議題，受到各界關注，中央銀行今天發布新聞稿表達立場，強調若兩岸緊張或美國大幅升息，致短期外資大量撤出，央行也不會採行外匯管制。

立法院27日邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時表示，假設兩岸緊張，或是美國大幅升息，若外資未來在短期內撤出1000億美元，中央銀行將如何因應。

列席的楊金龍表示，針對外資撤出，目前為止央行的因應措施都非常好，若未來真的發生外資大量撤出，央行會思考是否實施資本管制。

這番言論令市場高度關注，中央銀行今天晚間發布新聞稿，以4點說明完整表達立場。

首先，台灣外匯存底截至6月底有5490億美元，外幣流動性更高達6914億美元，且國際收支健全，對外貿易均呈順差，外債極低；加上國人持有外匯存款約2700多億美元及海外淨資產8000多億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動。

央行指出，即便在1997年亞洲金融風暴及2008年至2012年的全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，央行也都透過彈性有效的貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過危機。

換言之，就算是經歷亞洲金融風暴及金融海嘯等重大事件，當時央行也沒有動用到外匯管制的大刀。

第二，今年以來，美國升息、國際股市大跌，外資賣超台股並匯出，截至目前外匯市場運作順暢，尚屬穩定。央行表示，若美國再升息造成外資大量流出，央行也有足夠能力可以因應外匯市場的波動。

第三、談到兩岸緊張情勢，回顧歷史，即使1995年台海飛彈危機及今年8月初中國軍演，台灣從未實施外匯管制，透過外匯管理措施，便可維持金融市場穩定。

對於立委質詢假設兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，央行如何因應，央行也在第四點說明清楚表達立場，「本行不會採行外匯管制措施」。（編輯：張均懋）1110928