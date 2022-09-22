更多編輯台推薦新聞：
蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼
兩岸

曹興誠稱曾面告中共高官：一國兩制根本騙鬼

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日銀堅持大規模貨幣寬鬆政策 日圓一度貶至24年來新低
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會2/300
首頁 / 產經

聯準會升息 專家解讀：鷹派程度超乎預期美元將續強

2022/9/22 14:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國聯準會升息3碼，且暗示今年底前將再升5碼。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉直言，金融市場反應較大，關鍵是聯準會鷹派程度「超乎預期」，這也將支撐美元指數強勢格局難以撼動。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布一口氣升息3碼，而且根據公布的最新預測，19名官員中，近半預期年底前還會升息5碼。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）直言，聯準會這次決議釋出的訊息與升息路徑，「緊縮步伐比預期更激進」。陳昱嘉也以「超乎預期」形容，他表示，升息3碼在意料之中，但終點利率調高至4.6%「讓大家比較意外」，此舉導致金融市場陷入震盪。

陳昱嘉指出，星展集團針對聯準會貨幣政策預估調整後，認為2023年終點利率預估值將達5%，高於聯準會預估值4.6%，原因有二，一是美國聯準會將打擊通膨視為第一要務，若通膨數據未能有效下滑，星展預期聯準會將堅守鷹派立場。

其次，美國聯準會今年接連升息，就業市場還是相當穩健，陳昱嘉指出，雖然聯準會下修對經濟成長的預測，但景氣走緩似乎沒有對就業市場產生太大影響，也因此，聯準會仍有空間對抗通膨。

瑞銀則認為，聯準會將維持鷹派立場，直到出現通膨回落至目標的跡象，且聯準會不惜以經濟放緩作為打擊通膨的代價。

陳昱嘉進一步指出，星展集團原本認為美元指數今年第4季就會見頂，但聯準會鷹浪一波接一波，有助於支撐美元的強勢表現；換言之，在聯準會終點利率將達5%的背景之下，美元的強勢格局短期難以撼動。

美國聯準會接連升息，利差持續擴大，吸引熱錢回流，亞幣因而掀起競貶潮。外界關注，利差擴大、匯率走弱，是否將帶給亞洲央行升息壓力，陳昱嘉表示，匯率會是央行進行貨幣政策考量的因素之一，但關鍵還是經濟基本面及通膨情況是否受控。

陳昱嘉說明，對央行而言，應該先把國內議題解決，再談外在的利差因素，畢竟要抵禦貶值，央行能用的籌碼終究有限，但當國內經濟發展正向、通膨穩定，以及企業獲利有好的表現，就算利率較低，還是有機會吸引資金流入。（編輯：林淑媛）1110922

陳昱嘉
日圓下探0.2198元 5萬台幣多換2.6萬日圓 星展銀估美聯準會下半年再放鷹 預期將升息7碼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯準會再升息 中國官媒：美國濫用美元霸權成癮