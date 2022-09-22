聯準會升息 專家解讀：鷹派程度超乎預期美元將續強

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國聯準會升息3碼，且暗示今年底前將再升5碼。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉直言，金融市場反應較大，關鍵是聯準會鷹派程度「超乎預期」，這也將支撐美元指數強勢格局難以撼動。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布一口氣升息3碼，而且根據公布的最新預測，19名官員中，近半預期年底前還會升息5碼。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）直言，聯準會這次決議釋出的訊息與升息路徑，「緊縮步伐比預期更激進」。陳昱嘉也以「超乎預期」形容，他表示，升息3碼在意料之中，但終點利率調高至4.6%「讓大家比較意外」，此舉導致金融市場陷入震盪。

陳昱嘉指出，星展集團針對聯準會貨幣政策預估調整後，認為2023年終點利率預估值將達5%，高於聯準會預估值4.6%，原因有二，一是美國聯準會將打擊通膨視為第一要務，若通膨數據未能有效下滑，星展預期聯準會將堅守鷹派立場。

其次，美國聯準會今年接連升息，就業市場還是相當穩健，陳昱嘉指出，雖然聯準會下修對經濟成長的預測，但景氣走緩似乎沒有對就業市場產生太大影響，也因此，聯準會仍有空間對抗通膨。

瑞銀則認為，聯準會將維持鷹派立場，直到出現通膨回落至目標的跡象，且聯準會不惜以經濟放緩作為打擊通膨的代價。

陳昱嘉進一步指出，星展集團原本認為美元指數今年第4季就會見頂，但聯準會鷹浪一波接一波，有助於支撐美元的強勢表現；換言之，在聯準會終點利率將達5%的背景之下，美元的強勢格局短期難以撼動。

美國聯準會接連升息，利差持續擴大，吸引熱錢回流，亞幣因而掀起競貶潮。外界關注，利差擴大、匯率走弱，是否將帶給亞洲央行升息壓力，陳昱嘉表示，匯率會是央行進行貨幣政策考量的因素之一，但關鍵還是經濟基本面及通膨情況是否受控。

陳昱嘉說明，對央行而言，應該先把國內議題解決，再談外在的利差因素，畢竟要抵禦貶值，央行能用的籌碼終究有限，但當國內經濟發展正向、通膨穩定，以及企業獲利有好的表現，就算利率較低，還是有機會吸引資金流入。（編輯：林淑媛）1110922