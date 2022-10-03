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淨值比掉到負數 南山人壽：資金充裕無流動性風險

2022/10/3 11:58（10/3 12:16 更新）
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（中央社記者謝方娪台北3日電）9月股債市動盪，南山人壽9月底自結淨值比轉為負值，引起外界譁然。南山人壽今天強調，公司資金充裕無流動性風險，且若資產負債同步反映利率上升影響，9月底淨值餘額實際上可逾新台幣3500億元。

9月股債市動盪加劇，壽險業淨值再拉警報，金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會答詢時直言，南山人壽9月底自結淨值已轉為負值，保誠人壽、國泰人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、安聯人壽及第一金人壽淨值比均低於法定3%門檻。

南山人壽隨後發布聲明回應，保險業經營特性是持有長期資產以支持長期負債，近期面對市場利率走升，有助保險業利息收入增加，並不影響南山人壽對債券的長期持有。

同時，南山人壽指出，在現行會計制度下，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以至於無法同時反映升息對資產及負債的影響，導致淨值不當減少。

台灣預計2026年接軌IFRS 17，屆時保險負債採當下市場利率估計，保險負債反映公允價值後，負債金額會下降，淨值將增加並回歸應有狀態；換言之，當資產與負債同步反映市場利率變動，不會產生淨值不當減少的情形。

經南山人壽試算，若資產及負債同步反映利率上升影響，9月底淨值餘額實際上可超過3500億元。

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南山人壽強調，今年營運績效亮麗，今年前8月獲利累計450億元，資本適足率（RBC）清償能力指標高於法定標準、達300%以上，整體財務狀況及資產體質良好，資金充裕無流動性風險，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

南山人壽表示，目前雖因短暫利率波動影響債券評價，但持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，沒有實際損失，也沒有損害客戶權益；南山人壽將持續監控淨值比狀況並適時提出因應措施，以符合法定監理指標，確保公司財務穩健並保障客戶權益。（編輯：潘羿菁）1111003

施瓊華
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