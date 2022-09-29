英國市場動盪 金管會統計金融業曝險1.5兆元

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（中央社記者謝方娪台北29日電）英國近日宣布激進減稅計畫，與英國央行貨幣緊縮政策相牴觸，引發市場動盪，金管會緊盯金融業曝險部位，截至今年8月底止，銀行、保險及證券期貨業合計對英曝險達新台幣1.5兆元。

英國新首相特拉斯（Liz Truss）近日宣布激進減稅計畫，與英國央行貨幣緊縮政策相抵觸，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，英國央行為避免發生金融危機，緊急出手干預市場，宣告將購買長期國債，以恢復市場秩序。

金管會今天公布統計，截至今年8月底止，本國銀行對英國曝險達3044億元，其中授信曝險546億元、投資曝險2498億元，占本國銀行總資產比率僅0.49%、比重不高。

若和去年同期相比，國銀對英國曝險年增935億元，其中授信曝險年增164億元、投資曝險年增771億元，雙雙呈現成長態勢。

證券期貨投信業方面，截至今年8月底止，券商對英國曝險82.75億元，年減51.65億元，期貨商對英國曝險0.03億元，年增0.02億元，投信業自有資金對英國則並無投資。

證券期貨投信業合計對英國曝險82.78億元，年減51.63億元，金管會證期局副局長張子敏分析，曝險變化包含市值及減碼影響在內。

保險業是金融三業中抱英國曝險部位最大者，截至今年8月底止，壽險業對英國曝險1兆1928億元，年增101億元，產險業對英國曝險25億元，年減3億元，保險業合計對英國曝險1兆1953億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，金管會對國銀海外曝險有3大監理重點，第一，督促銀行總行專責單位掌握海外分支機構整體營運，並對大型客戶進行集團整體曝險控管，以全面掌握風險。

第二，加強銀行對海外授信及投資的風險控管，銀行必須針對海外經營環境差異建立適當風險胃納及風險辨識機制，並納入內稽內控確實執行。

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第三，金管會已請中央存保公司定期對主要國家金融情勢監控本國銀行海外曝險，並提供相關風險控管報告，金管會並會透過日常監理或銀行總經理會議加強督導。

金管會保險局副局長林志憲表示，近期國際情勢變化，主因各國央行因應通膨啟動升息，金管會已在22日發函給保險業，要求保險業審慎評估各國央行升息對公司財務、業務及淨值比影響，並請保險業研擬強化控管措施提報董事會。（編輯：趙蔚蘭）1110929