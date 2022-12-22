明年CPI仍高於2% 中研院經濟所學者：央行應繼續升息

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中研院經濟所22日發布經濟預測，認為明年消費者物價上漲率（CPI）將高於2%。圖為民眾到高雄市鳳山區一處黃昏市場採買蔬菜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中研院經濟所今天發布經濟預測，對於2023年經濟展望保守，且認為明年消費者物價上漲率（CPI）將高於2%；中研院經濟所研究員周雨田認為，央行過度輕忽台灣通膨情況，持續升息仍有必要。

中研院經濟所今天公布經濟預測，考量全球景氣降溫，拖累台灣外貿與投資表現，預期今明兩年經濟成長恐無法「保3」，估2023年僅2.41%，為所有智庫最悲觀，且預測明年消費者物價上漲率（CPI）仍高於2%、達2.15%。

周雨田指出，房租在CPI占的權重頗重，但目前CPI中的居住類僅漲了2%多，顯然嚴重低估，由於房租上漲會落後於房價上漲，推測這股上漲力道明年會繼續反映。

此外，周雨田表示，政府對於油電補貼政策，導致國營事業嚴重虧損，「背後代表如果（政府）沒有補貼，真實的通膨率一定超過現在看到的3%要多很多」。

當政府對油電、大宗物資等價格的補貼政策不再延續，周雨田認為，市場會開始反映實際成本，在此情況下，其他機構預期明年CPI漲幅低於2%，顯然過度樂觀。

周雨田更點名央行對於物價情勢「有點輕忽」，除了核心CPI下跌不易，再考量上述房租、電價等因素，「明年物價指數，我覺得要回到2%以下希望不高」。

台灣通膨壓力未減，周雨田直言，央行12月理監事會決議升息半碼，其實會中也有理事認為應升息1碼，「我是比較站在升息1碼的看法」。

周雨田接著指出，美國聯準會明年料將繼續升息，台美利差持續擴大，將導致台幣貶值、金融市場動盪，而且台灣現在利率水準還是偏低，綜合考量之下，央行應繼續往升息的方向前進。（編輯：潘羿菁）1111222