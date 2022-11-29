CPI低估房租？ 主計總處：民間調查方法不同恐高估

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）外界質疑主計總處編列的消費者物價指數（CPI）無法反映真實通膨情況，且當中的房租嚴重低估，主計總處今天回應，強調調查方法有差異，民間作法易有高估情形。

台大碩士學生李祖福的論文指出，主計總處CPI當中的房租嚴重被低估，引起各界重視；日前也有學者在論壇引用此論文內容，認為主計總處應盡量讓租金設算貼近市況，數據才能更真實。

主計總處副主計長蔡鴻坤今天出席中研院經濟所六十週年所慶暨總體經濟計量模型研討會時，他特別回應此事，直言論文指出主計總處發布的CPI嚴重低估，但論文與主計總處呈現的數字有落差，主因是調查方法差異。

以各國CPI房租年增率來看，2022年前10月台灣、南韓、美國、歐元區分別為1.6%、1.9%、5.6%、2.0%，蔡鴻坤表示，各國租金上漲幅度其實差不多，「但他們房價不會漲得比我們少」。

蔡鴻坤解釋，論文估計與主計總處CPI查價方式有所不同，除了每季樣本不同與樣本固定的差異，如果參考網路平台交易，平台上多是更換房客的成交資料，調整房租機會較高，估計結果易有高估傾向；此外，標準住宅特徵設定不同，估計結果也會變動。

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蔡鴻坤表示，看到研究論文結果高估「我一點都不訝異，估計結果會跟我們差這麼多」，很多人引用李祖福的論文批評CPI，但應該要了解論文與主計總處調查方法的差異。

除了房租，主計總處CPI被質疑的還有能源補貼部分，東吳大學商學院講座教授許嘉棟會中表示，台灣政府祭出油電、降稅等補貼，以穩定物價，如果去掉政策補貼的效果，台灣真實通膨率恐怕達4%至5%。（編輯：張均懋）1111129