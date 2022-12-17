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學者：有必要續打擊通膨預期 估央行利率將連5升

2022/12/17 17:26（12/17 17:32 更新）
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圖為高雄鳳山一處賣場有民眾席地而坐，在特價商品區選購物資。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）全球經濟放緩，台灣也受到衝擊，明年經濟成長「保3」難度愈來愈高，不過中央銀行理監事會決議升息半碼，且總裁楊金龍暗示明年第1季仍有升息可能，學者進一步指出，考量打擊通膨預期，利率可能「連5升」。

中央銀行15日舉行第4季理監事會，決議升息半碼，並大幅下修2023年經濟成長率至2.53%；對於明年物價預測維持不變，估2023年消費者物價上漲率（CPI）及核心CPI為1.88%及1.87%。

楊金龍當日被問及升息是否已到頂時表示，央行貨幣政策取決於經濟數據，若確認通膨率在2%以下，就可能停止升息；儘管明年全年CPI平均低於2%，但明年第1季CPI及核心CPI仍高於2%，第2季以後才降至2%以下。此說法被解讀為，央行明年第1季仍有升息可能。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，明年第1季央行確實有可能升息半碼；他解釋，台灣經濟正在走緩，但沒有到很糟糕程度，相較於經濟放緩，「通膨是可能要先解決的問題」。

簡錦漢說明，通膨具有「自我實現」特性，如果民眾通膨預期升高，通膨會更難控制，因此政府有必要採取措施抑制通膨、打擊通膨預期心理。

此外，簡錦漢指出，主要經濟體的升息狀況亦是評估重點之一，如果美國聯準會持續升息，台灣的利率水準不能差太遠，否則利差因素將導致資金外流、新台幣貶值，並加劇輸入性通膨。

簡錦漢表示，綜合續打通膨及國外央行升息腳步未歇等因素，明年第1季央行確實有可能延續溫和緊縮的貨幣政策步調，再次升息半碼。（編輯：黃國倫）1111217

中央銀行理監事會15日決議升息半碼，利率連4升。（中央社製圖）
中央銀行理監事會15日決議升息半碼，利率連4升。（中央社製圖）
#通膨
#央行
#升息
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