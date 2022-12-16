行庫相繼調整存款利率 1年期定儲機動利率1.465%

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央行15日再升息半碼，公股行庫16日陸續公布最新存款利率，台銀、土銀、合庫、一銀等1年期定儲機動利率調升至1.465%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北16日電）央行15日再升息半碼，公股行庫今天陸續公布最新存款利率，台銀、土銀、合庫、一銀等1年期定儲機動利率調升至1.465%，調幅比照央行半碼幅度，19日起實施。

中央銀行15日舉行第4季理監事會，決議升息半碼（0.125個百分點），符合市場預期；在國內外經濟放緩之際，央行仍決定利率連4升，關鍵在於打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。

繼國銀龍頭台灣銀行開第一槍，土地銀行、合庫銀行、第一銀行等也相繼公告最新牌告利率，具指標意義的1年期定儲機動利率，都調升至1.465%。

土銀表示，央行持續採取升息措施，今年累計已升2.5碼，重貼現率上揚至1.75%，在整體升息趨勢下，金融市場波動加劇，但土銀仍持續深耕本業，強化財務管理及靈活運用資金。

其中，土銀「一般」定期性存款各天期機動、固定利率均調升，其中機動利率調升幅度均為0.125個百分點，固定利率調升幅度為0.120個百分點至0.125個百分點。

合庫銀則表示，配合央行貨幣政策，反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，調整各天期存款牌告利率，一般定期存款與定期儲蓄存款，機動利率及固定利率1年（含）以內，各期別均調升0.125個百分點；超過1年調升0.105至0.130個百分點。

一銀方面，各天期的固定、機動利率都是足額反映央行升息幅度，也就是0.125個百分點；其中，2年期、3年期定儲機動利率都來到1.645%。

央行先前升息半碼時，各行庫的定儲存款固定利率幾乎是「有默契」超額反映，不過，近2次央行調高利率，有行庫將機動與固定利率調幅訂定在同一水位，即足額反映升息半碼。

一名行庫人士分析，央行利率決策是國銀調整各種新台幣牌告利率的指引，但銀行依舊會考量自身業務、政策與存放款結構等，做出訂價；先前固定利率調幅較大，高於機動利率，屬一種策略，主要是在升息循環下，希望吸引客戶選擇長天期固定利率，銀行資金成本較低，不過，「誘因」先前已經給出，現在就是足額反映。（編輯：楊蘭軒）1111216