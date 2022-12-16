央行再升息 蘇貞昌拍板繼續補貼紓困、學貸利息

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因應央行再度升息，行政院長蘇貞昌16日拍板，確認繼續補貼青創及紓困振興貸款、就學貸款以及勞工紓困貸款的利息。圖為勞工在中正紀念堂鋪地磚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北16日電）因應央行再度升息，政院官員表示，行政院長蘇貞昌今天召開會議拍板，確認繼續補貼青創及紓困振興貸款、就學貸款以及勞工紓困貸款因升息所致的利息，「都由政府繼續補貼」。

中央銀行昨天舉行第4季理監事聯席會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率「連4升」。

蘇貞昌上午會議拍板後，教育部發布新聞稿表示，在學生的就學貸款，不會因這次升息增加利息負擔；畢業生如果還款困難，符合一定條件也可申請緩繳本息。

勞動部也透過新聞稿說，因應央行宣布升息半碼，勞工紓困貸款利率由2.095%提高為2.22%，但為減輕勞工的負擔，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

另外，經濟部表示，對於已申請「青年創業及啟動金貸款」及「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」的舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款且享有利息補貼的業者，如中華郵政公司定儲利率亦調升半碼，經濟部將配合調整利息補貼金額。（編輯：林興盟）1111216