6家大到不能倒銀行 僅1家達標2025年資本比率標準

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（中央社記者謝方娪台北15日電）今年股債市崩跌，衝擊銀行資本適足率，截至今年第3季底，6家大到不能倒銀行資本適足比率全數符合金管會今年度要求，但僅1家提前達標2025年金管會要求的最終資本水準。

6家大到不能倒銀行（D-SIBs）分別為中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合庫銀行以及第一銀行，除了第一銀行在2020年被金管會指定為大到不能倒銀行，其餘5家均在2019年被指定。

金管會今天公布本國銀行資本適足比率最新概況，截至今年第3季底，全體國銀平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為10.58%、11.85%、14.01%，較第2季底分別下滑0.22個百分點、0.18個百分點、0.21個百分點。

若扣除3家純網路銀行，本國銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為10.52%、11.79%、13.95%，較第2季底分別下滑0.21個百分點、0.17個百分點、0.21個百分點。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，所有國銀均符合金管會最低資本要求，至於國銀第3季資本適足比率全數較第2季下滑，主因今年各國央行升息，國銀金融資產評價損失大幅增加。

侯立洋指出，事實上國銀資本仍有增加，但因風險性資產成長幅度更大，導致國銀整體資本適足比率仍然呈現下降。

金管會對大到不能倒銀行（D-SIBs）有更嚴格的資本要求，截至今年第3季底，6家大到不能倒銀行全數達標金管會今年度資本要求。

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在2019年被指定為大到不能倒的5家銀行，今年底普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應分別達9%、10.5%、12.5%，至於2020年才被指定爲大到不能倒的一銀，今年底3項資本適足比率要求分別減少0.5個百分點。

其中，中信銀普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為11.68%、13.18%、15.02%，3項數據均提前達標金管會2025年最終資本要求，即屆時普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率要分別達11%、12.5%、14.5%。（編輯：潘羿菁）1111215