合庫銀拚獲利達標 雷仲達：年終4.6個月是基本要求

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（中央社記者張璦台北14日電）資本市場震盪加上高基期，影響金融業今年獲利；合庫銀董事長雷仲達今天指出，儘管今年前3季表現較為遜色，但11月已有起色，全年獲利可望達成預算目標，年終獎金4.6個月是基本要求，會盡力爭取「照顧家人（員工）」。

合作金庫商業銀行今天舉辦「合庫銀行企業工會團體協約簽約典禮」，董事長雷仲達與企業工會理事長陳金渠簽約，立法院副院長蔡其昌、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春出席典禮。

合庫銀行民國94年4月辦理民營化，與工會簽訂第一次團體協約，歷經98年、102年、105年及108年修訂續約，這次是第6次簽訂團體協約；合庫銀表示，勞資雙方透過充分溝通討論，依據相關法令及參酌「團體協約法」等規定擬訂並完成相關條文的修訂。

「合庫銀的勞資關係，是公股行庫模範」，蘇建榮致詞時表示，雷仲達上任以後，積極照顧員工，提高生育津貼補助、為員工投保防疫及疫苗接種險等，今年加薪幅度更來到6.67%，「真的是幸福企業」。蘇建榮相信團體協約修訂續約後，會為合庫銀發展帶來正面效益。

許銘春則指出，合庫銀續簽團體協約，簽署的條款中，很多優於現行勞基法，包含在職優惠存款利率、退休後優存方案和家庭照顧有薪假等；有一句話說「員工是企業的資產」，但資產可以處分，員工應該要當成家人，因為家人感情才是一輩子的，合庫銀照顧員工就如同家人一樣，勞資攜手創造雙贏。

雷仲達表示，員工是家人、不只是資產，自己上任以來，從工作條件、薪資待遇與福利，到內部升遷等，都希望能照顧「家人」的權益，感謝企業工會與銀行共體時艱，為銀行的永續經營一起努力，相信未來勞資向心力會更緊密。

合庫銀107、108年員工調薪5.84%、4.53%，111年加薪幅度來到6.67%，創合庫加薪最高紀錄；在獲利屢創新高下，合庫去年員工年終獎金（含員工酬勞）平均逾8個月。

雷仲達會後受訪表示，儘管今年前3季表現較為遜色，但11月已有起色，今年獲利可望達成預算目標，年終獎金4.6個月，這是基本要求，會盡力爭取，「照顧家人（員工）」。（編輯：楊凱翔）1111214