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全家茶葉蛋漲價 統一超、萊爾富、OK mart暫不跟進

2022/12/19 18:03（12/19 18:09 更新）
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全家宣布，自28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。（中央社檔案照片）
全家宣布，自28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）面對雞蛋成本上漲，全家今天開第一槍，宣布28日起將調漲茶葉蛋等商品價格。至於其他3家超商業者是否跟進漲價，統一超商旗下7-ELEVEN表示目前無相關規劃，萊爾富、OK mart則表示將持續觀察蛋價及市場變化中。

面對近年雞蛋成本逐年上漲，全家今天宣布自28日起，現煮蛋品項價格將調漲，包括茶葉蛋將調整售價至每顆新台幣13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

至於其他家超商是否有跟進漲價的規劃，統一超商今天表示，7-ELEVEN目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求。

萊爾富表示，目前雞蛋成本逐年上漲，內部也在觀察蛋價趨勢並研議中。同時，萊爾富Hi-Life VIP APP內的整買零取，推出原價300元的茶葉蛋30顆特價280元，等於現打9.3折，優惠期間為即日起至明年1月10日。

OK mart表示，因應消費者需求，茶葉蛋為鮮食消費主力之一，目前茶葉蛋售價每顆10元，將依滿足消費者需求維持價格平衡，後續也將持續觀察市場變化進行調整。（編輯：楊凱翔）1111219

#萊爾富
#OK mart
#統一超商
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