全民共享發現金怎執行？政院：部會提修法及規劃方案

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（中央社記者賴于榛台北3日電）針對去年稅收超徵，行政院長蘇貞昌今天說，規劃將可動用部分以發現金方式讓全民共享，但須有法源依據。政院表示，相關事項將由部會研提修法及規劃方案，若有結論及做法會再對外說明。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，各界關注如何運用，行政院長蘇貞昌今天出席視察活動前表示，可動用的1800億元中，除部分須預留不時之需，剩餘則規劃用發現金的方式讓全民共享，但此做法要有法源依據。

外界推測，所謂法源依據是指要訂定特別條例；而蔡政府過往也有發現金前例，就是疫情時透過網路申領、實體ATM請領、郵局臨櫃申領方式發放「孩童家庭防疫補貼」等作法，各界關注是否會比照執行。

行政院發言人羅秉成下午接受中央社記者訪問時表示，現金發放的大方向如蘇貞昌上午所說，至於其他事項，將由相關部會研提修法及規劃方案，若有結論及做法會再對外說明。

羅秉成指出，蘇貞昌是表示態度及政策方向，後續如何發放的行政作業，必須由相關部會規劃辦理。

蔡總統去年底針對民生經濟議題舉行國安高層會議，根據總統府會後新聞稿，財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元。

總統府指出，中央可運用部分，1000億元將用於撥補勞保健保基金財務缺口、挹注台電進行電價補貼，另外1000億元投注「加強韌性經濟方案」。最後，剩餘1800億元先預留部分財源以備不時之需，其餘將研議與全民共享的可行方案。（編輯：翟思嘉）1120103