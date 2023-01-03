蘇貞昌提發現金 國民黨籲本週公布細節年前入帳

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）全國稅收去年超徵，行政院長蘇貞昌今天表示規劃發現金全民共享。國民黨對此表示，用最便民的具體方案還稅於民是大家的期待，但應做到3點，包括本週公布發現金細節、農曆年前務必入帳，以及年後啟動稅務檢討。

各界關注，全國稅收去年超徵4500億元是否能還稅於民，行政院長蘇貞昌今天說，可動用的1800億元中，部分須預留不時之需，剩餘則規劃用發現金的方式，全民共享。

國民黨文傳會主委洪孟楷下午透過新聞稿表示，疫情後民生困頓，超徵稅額原本就屬於全民，妥善規劃用最便民的具體方案還稅於民是大家的期待，但應該要做到3點，包括本週公布發現金細節、農曆年前務必入帳讓家戶收到，以及年後啟動稅務檢討。

洪孟楷也說，補台電虧損、勞健保虧損不需立法院審查，那發放現金當然也就可以盡速實施，要求本週就要公布發現金細節，並且在農曆年前務必入帳，讓國人都能夠過個好年，這才是真正把錢用在刀口上。

他說，政府也該承諾，啟動稅務檢討，否則年年超收，財政紀律當然不彰，民進黨政府要趕快動起來，不要再拖。（編輯：翟思嘉）1120103