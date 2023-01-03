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全民共享發現金 柯建銘：過年前來不及 會用最快速度推動

2023/1/3 19:06（1/3 19:31 更新）
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針對經濟成果全民共享規劃發現金但須立法院同意。民進黨團總召柯建銘3日表示，黨團全力支持，但過年前一定來不及。（中央社檔案照片）
針對經濟成果全民共享規劃發現金但須立法院同意。民進黨團總召柯建銘3日表示，黨團全力支持，但過年前一定來不及。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北3日電）針對經濟成果全民共享，行政院長蘇貞昌今天說，規劃發現金但須立法院同意。民進黨團總召柯建銘表示，黨團全力支持，但過年前一定來不及，要到下會期，相信朝野會用最快速度來完成。

各界關注，全國稅收去年超徵新台幣4500億元是否能還稅於民，蘇貞昌今天說，可動用的1800億元中，部分須預留不時之需，剩餘則規劃用發現金的方式，全民共享。

蘇貞昌表示，1800億元扣除不時之需後，將用發現金的方式全民共享，但此作法要有法源依據，需要經立法院同意，相關規劃需要整體做好，並非私下發紅包。

民進黨立法院黨團總召柯建銘傍晚在臉書撰文指出，今天蘇貞昌正式宣布，依照蔡總統於國安會議後的結論，將可動用的1800億元稅收，扣除不時之需後，以現金的方式發給全民。

柯建銘說，民進黨立法院黨團將全力支持相關配套的法律修正，待行政院將相關法案及預算案送進立法院後，「我們將以最快速度推動修法」，期能讓全民儘快分享台灣經濟成長的成果。

柯建銘表示，本會期延會至1月13日，112年度中央政府總預算和其他重大必須面對的法案，「我們將會盡力使其在本會期結束前三讀通過」，懇請在野黨能夠支持。

針對外界喊話希望召開臨時會處理，柯建銘晚間受訪說，這次延會到1月13日，要開臨時會時間會來不及；至於發現金部分，這不是（朝野）互相攻擊、爭功諉過的題目，「這已經定案」，但要有法源依據，至於行政院要用修法（嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例）或立法方式送立法院審議，黨團都尊重。

柯建銘指出，當法通過後，行政院才能編列預算送立法院審議，行政院長也要到立法院備詢，因此不可能這個會期完成，一定會在下會期；不過，朝野間如果有共識，後面的立法技術跟程序性問題都好談，也相信朝野會用最快速度來完成。（編輯：張均懋）1120103

#柯建銘
#民進黨立法院黨團
#蘇貞昌
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