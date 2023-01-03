更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投立委補選 國民黨將徵召前縣長林明溱參戰
首頁 / 政治

全民發現金 在野黨同表支持呼籲儘速發放

2023/1/3 18:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北3日電）去年稅收超徵新台幣4500億元，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天皆表示將發現金全民共享。包含國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團等在野黨，皆表示樂觀其成，不反對召開臨時會審議，盼能趕在過年前發放。

去年稅收超徵4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文今天表示，中央可運用的1800億元中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。行政院長蘇貞昌也指出，發現金要有法源依據，需要經立法院同意，相關規劃需要整體做好。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，過去蔡政府發三倍券、五倍券被外界證實效益不高，如今同意國民黨長期的呼籲來發現金，國民黨團表達歡迎之意，但希望以弱勢、低薪族群優先，如果要普發現金也可以討論。

曾銘宗指出，假設立法院需要召開臨時會來討論現金發放的方案，國民黨團全力支持，越快越好；最好是農曆過年前就發放現金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，蔡總統的態度3天2變，是典型拔草測風向，代表在野黨倡議和民進黨立委壓力最後使政府妥協，這也是從善如流；許多民眾希望能在年關前發放現金，還稅於民的實際作為、流程，行政院應盡快規劃，並送交立法院審議，若有必要召開臨時會，民眾黨團不反對。

時代力量立委陳椒華接受中央社記者訪問時表示，支持政府把經濟紅利與全民共享，但發現金必須要有法源依據，希望行政院盡快提出，送立法院審議，能否趕在過年前完成相關法律程序，讓民眾在過年前領到這筆錢。（編輯：林興盟）1120103

#國民黨立法院黨團
#曾銘宗
#行政院長
曾銘宗
國民黨團：召開立院臨時會 討論全民發現金 藍疑選後檢調才查高端案 綠籲尊重司法獨立性
蔡英文
義務役期恢復1年 籃協有意重啟國訓隊 總統：1800億預留不時之需外 發現金全民共享
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族