全民發現金 在野黨同表支持呼籲儘速發放

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北3日電）去年稅收超徵新台幣4500億元，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天皆表示將發現金全民共享。包含國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團等在野黨，皆表示樂觀其成，不反對召開臨時會審議，盼能趕在過年前發放。

去年稅收超徵4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文今天表示，中央可運用的1800億元中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。行政院長蘇貞昌也指出，發現金要有法源依據，需要經立法院同意，相關規劃需要整體做好。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，過去蔡政府發三倍券、五倍券被外界證實效益不高，如今同意國民黨長期的呼籲來發現金，國民黨團表達歡迎之意，但希望以弱勢、低薪族群優先，如果要普發現金也可以討論。

曾銘宗指出，假設立法院需要召開臨時會來討論現金發放的方案，國民黨團全力支持，越快越好；最好是農曆過年前就發放現金。

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台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，蔡總統的態度3天2變，是典型拔草測風向，代表在野黨倡議和民進黨立委壓力最後使政府妥協，這也是從善如流；許多民眾希望能在年關前發放現金，還稅於民的實際作為、流程，行政院應盡快規劃，並送交立法院審議，若有必要召開臨時會，民眾黨團不反對。

時代力量立委陳椒華接受中央社記者訪問時表示，支持政府把經濟紅利與全民共享，但發現金必須要有法源依據，希望行政院盡快提出，送立法院審議，能否趕在過年前完成相關法律程序，讓民眾在過年前領到這筆錢。（編輯：林興盟）1120103