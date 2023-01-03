政府規劃發現金 學者籲兼顧配套與時機讓效益最大化

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）政府將規劃全民共享發現金方案，不過正值景氣放緩、內外需不同調，學者認為，發放時機、配套都非常重要，否則拉抬經濟效果有限。

去年稅收超徵新台幣4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文今天表示，經過這幾天討論，中央可運用的1800億元中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。

中經院今天舉行記者會，媒體關注政府發放現金，如何規劃才能讓效益最大化，中經院副院長陳信宏表示「取決於時機」。他指出，從非製造業採購經理人指數（NMI）表現來看，食品紡織相關業別的消費力道稍微好一點，如果未來民間消費還是集中這塊，「對於我們期待經濟拉抬效果，不是我們想像那麼大」。

陳信宏也說，如果選在年節時候發放，不見得能強力激發消費。

中經院副院長王健全則指出，從消費者角度來看，發現金的效用最高，而且台灣現在是M型化社會，約5、6成的人過得沒那麼好，這些人邊際消費傾向很高，對振興經濟會有很大幫助。

王健全接著強調配套的重要性，他指出，光靠餐飲、觀光等服務業振興經濟，效果有限，政府還可從民間投資著力，如針對淨零排放、數位轉型、因應缺工的設備自動化等面向祭出投資抵減，提振景氣、擴大內需同時，還能夠加速產業轉型升級。

另外，王健全認為，政府也可思考發放「數位券」，讓民眾、企業學習數位轉型、諮詢淨零排放，不只教育服務、資通訊服務業連帶受惠，還能帶動產業轉型升級。

至於普發現金是否應排除沒繳稅者，中經院院長葉俊顯認為不應如此，他表示，稅收是全民所有的公共財，不以有無繳稅區分，即使是沒有繳稅者，平時也會消費、對國家經濟有貢獻，規劃宜從全民角度思考。

外界對於政府超徵稅收如何使用有諸多討論，葉俊顯則說，公共經濟學有個理論是「公共財悲歌」，當個人利益與公共利益有衝突時，假如無限制擴大個人利益，公共財將大幅被壓縮，因此討論超徵稅收時，應跳脫此社會陷阱，將之視為私有財，才能更妥適配置資源。

葉俊顯直言，政府沒有及時回應4500億元的超徵稅收是否普發，就是因為經營國家和家庭一樣，必須方方面面考量，好比一家之主如果突然獲得一筆金錢，會思考是要平均分給每個家人，還是要還房貸、學貸，綜合考量後才會有定論。（編輯：趙蔚蘭）1120103