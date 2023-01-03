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中央發現金全民共享 陳其邁盼農曆年前盡速發放

2023/1/3 16:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）去年稅收超徵，中央擬將可運用的1800億元中保留一定額度，用發現金方式讓全民共享。高雄市長陳其邁今天說，這對民眾來說是最實惠的，希望能在農曆年前盡速發放，減輕民眾負擔。

去年稅收超徵新台幣4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文今天下午透過臉書表示，經過這幾天討論，中央可運用的1800億元中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。

陳其邁下午在市政會議後接受媒體聯訪表示，今年經濟局勢嚴峻，出口、內需消費都降低的情況下，適時以現金補貼或補助方式，對民眾來說是最實惠的。

陳其邁說，支持這項現金補貼措施，希望立法院能盡速審議通過，如果能快一點，希望可以在今年農曆過年前或是更快時間內盡速發放，以減輕民眾負擔。

陳其邁元旦時表態，他身為高雄市長，支持行政院長蘇貞昌。蘇貞昌今天受訪表示，陳其邁願意站出來講話，讓他倍感溫暖。陳其邁今天再度重申支持蘇貞昌，強調蘇貞昌非常努力認真，是會做事、認真打拚的行政院長。

陳其邁說，蘇貞昌推動各項改革，尤其對高雄很多產業轉型、交通、民生等方面都幫忙很多。他支持蘇貞昌，也希望未來內閣能穩定，在進行改組時，希望有些更年輕、更有活力的閣員加入團隊，落實重大施政，也當然一定要照顧高雄。

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此外，對於台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選案，今天上午兵分26路搜索議長邱莉莉、副議長林志展等人，對此，陳其邁說，尊重司法，希望勿枉勿縱。

陳其邁明天將北上替民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農助選，陳其邁說，吳怡農很認真，不會政治口水，希望台北市民認同一個認真努力、實在的人。吳怡農年輕且有豐富學養，進入國會後一定能大力推動改革。（編輯：謝雅竹）1120103

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