台南正副議長選舉涉賄 藍綠黨團籲毋枉毋縱

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南檢警調今天搜索台南市議長邱莉莉、副議長林志展等6名議員住處。議會民進黨團表達尊重檢調，盼調查結果水落石出；國民黨團「肯定檢方大搜索，挽救台南議會形象」。

台南地檢署今天指揮警調針對議長賄選傳聞案進行大動作搜索。議會民進黨團幹事長蔡筱薇表示，檢調是獨立機關，相信有任何不法情事，無論任何黨派都應支持偵辦到底，絕不受政治力影響，選擇性辦案。她強調，民進黨團尊重檢調調查，也希望調查結果水落石出，盡快弭平社會紛擾。

國民黨團書記長蔡育輝感謝地檢署對黨團多次召開記者會及各界關切的回應，對於介入正副議長選舉及利誘議員，重傷台南市議會形象，請檢察官勿枉勿縱，撕下「辦藍不辦綠」標籤，樹立司法獨立公正典範。

蔡育輝透過新聞稿肯定檢方搜索行動和勇氣，只要有不法收取賄款、不正當利益（用職權交換官職）、任何建設交換等，就要全力辦下去，改革台灣民主議會立法機構正副龍頭買票陋習，讓正副議長選舉自此弊絕風清。

台南市正副議長選舉，民進黨邱莉莉以36票奪下議長寶座，其中也包括3名跑票的國民黨籍議員李文俊、張世賢、李鎮國支持，事後國民黨團表達痛心，開除3人黨籍。（編輯：孫承武）1120103