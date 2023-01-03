台南正副議長邱莉莉林志展等人涉賄選 南檢搜索住處

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台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，3日上午搜索議長邱莉莉（前左）、副議長林志展（前右）及4名議員等人住處。圖為去年12月25日，邱莉莉與林志展宣誓就任正副議長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉涉嫌賄選案，今天上午兵分26路搜索議長邱莉莉、副議長林志展，以及3名跑票的前國民黨市議員李文俊等人處所，並帶回數名涉案人接受偵訊。

台南地檢署新聞稿指出，台南正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，去年11月間接獲情資後，立即分案由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組偵辦。

南檢指出，檢調專案小組多日來調閱相關資料分析比對，上午7時多指揮法務部調查局台南市調查處、高雄市調查處、台南市警察局、台南憲兵隊，以及檢察事務官共122人、兵分26路，分持法院核發搜索票前往相關處所搜索。

搜索地點包括邱莉莉、林志展住處，及國民黨市議員李文俊、張世賢、李鎮國等人住處，以及楊姓、郭姓、林姓、黃姓等相關涉案人住處等地，並將涉案人帶回偵訊。

第4屆台南市議會共57席議員，民進黨28席、國民黨15席、無黨聯盟及無黨籍12席，另台聯、台灣基進各1席。民進黨團推出邱莉莉、林志展搭檔角逐正、副議長；無黨籍郭信良爭取連任議長，國民黨團原推派李文俊尋求連任副議長，並有條件支持郭信良。

去年12月25日議長選舉投票結果，在民進黨團一致性投票及5名友好議員支持、加上國民黨李文俊、張世賢、李鎮國3人跑票，由邱莉莉拿到36票當選。選擇投票給邱莉莉的李文俊並未獲民進黨團支持角逐副議長，副議長最後由民進黨規劃的林志展當選。

投票當天國民黨跑票3人，以及在正副議長選前涉嫌恐嚇國民黨議員方一峰、影響投票意願的南市區漁會理事長林士傑（台南市新科市議員林依婷父親）等人，今天都成為檢調搜索目標，檢調並帶回數名涉案人員偵訊釐清案情中。（編輯：孫承武）1120103