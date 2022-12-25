正國會含淚投票加藍營跑票 民進黨奪台南議會關鍵

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（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南25日電）即使身陷黑金傳言，民進黨在6名正國會議員含淚投票、3名國民黨議員跑票及友黨支援下，重奪台南市正副議長，面子、裡子全拿，也讓督軍的台南市長黃偉哲鬆一口氣。

九合一選舉，台南市議會57席次，民進黨拿下28席，距離過半只差1席，又有台聯和台灣基進等友黨各1席，等於實質過半，黃偉哲在11月26日順利連任致詞後走下舞台，第一件事也是算看看民進黨在正副議長改選有無勝算。

不過，民進黨2個月來黑金傳聞纏身，從學甲爐碴起訴、學甲88槍槍擊案，光電弊案傳言、台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪收賄被收押，再到議長選前國民黨台南市議員方一峰遭恐嚇等全國注目案件，連帶讓人認為台南市正副議長選舉黑幕重重。

民進黨副秘書長林飛帆在臉書（facebook）發出檢討文，迫使捲進諸多爭議案中的前民進黨中執委郭再欽23日宣布退黨；涉及方一峰恐嚇案、以新台幣5萬交保的民進黨台南市黨部執委林士傑，也在同日宣布退黨。

不只如此，二度在民進黨團會議提前離席的6名正國會議員，動向更備受關注。其中，8連霸的陳秋萍更聲明不替黑金背書。儘管黨中央表明祭出嚴厲黨紀處分，仍使得各方對具優勢的民進黨團能否在今天的正副議長選舉中勝出，始終心存懷疑。

不過，尋求連任副議長的國民黨李文俊、李鎮國和張世賢，昨晚卻未出席國民黨團會議，已讓地方政壇驚覺事情有變。今天投票前一刻，陳秋萍等正國會6人發表聲明「含淚投票」，也讓撲朔迷離選局突然豁然開朗。

最終在國、民兩黨團顯而易見徵兆下，當開票員喊出李文俊、李鎮國、張世賢、及陳秋萍等正國會6人票投民進黨邱莉莉後，議長選局立刻大勢抵定，36票對上21票，尋求連任的無黨籍郭信良也只能默默離場。

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讓人訝異的是，李文俊的跑票，未讓他如願連任副議長，反而是民進黨林志展收下勝利果實，讓民進黨名正言順重掌台南市議會，峰迴路轉的過程，讓黃偉哲也宛如吃了定心丸說「為民進黨留下一口元氣」。

這次民進黨府會雙贏，彷彿又回到副總統賴清德主政台南的全盛時期，但賴清德主政台南非常強勢，幾乎每個行程都可看到時任議長賴美惠身影；相較之下，個性溫和的黃偉哲卻相對弱勢，2018年與議長擦身而過的邱莉莉性格強硬，台南府會新局還待時間磨合。（編輯：孫承武）1111225