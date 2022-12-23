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韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列
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陳亭妃指黑道介入議長選舉 求總統副總統救台南

2022/12/23 18:50（12/23 18:58 更新）
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台南市正副議長選舉在即，民進黨正國會立委陳亭妃（圖）說，她關心的是黑道介入，請總統、副總統救救台南。（中央社檔案照片）
台南市正副議長選舉在即，民進黨正國會立委陳亭妃（圖）說，她關心的是黑道介入，請總統、副總統救救台南。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北23日電）台南市正副議長選舉在即，民進黨團今天召開甲動會議，決議一致支持邱莉莉、林志展角逐正副議長，但6名正國會議員提前離席，引發討論。民進黨正國會立委陳亭妃說，她不清楚狀況，關心的是黑道介入，請總統、副總統救救台南。

陳亭妃在臉書撰文，求求總統蔡英文、副總統賴清德救救台南，質疑黑道介入議長選舉，國民黨打到死、民進黨挺到底，這是檢討嗎。

台南市正副議長選舉在即，民進黨團今天召開25日就職前最後一次甲級動員黨團會議，議長參選人邱莉莉呼籲黨團成員團結一致性投票推動改革，但6名正國會議員提前離席，也不回應。

對此，出身台南的陳亭妃接受中央社記者訪問時表示，這件事她不清楚，比較關心的是為什麼台南黑道介入議長選舉，中央黨部連聲都沒吭、大家一句話都沒說，中央沒說、地方也沒說，當這件事情好像是煙霧彈一樣，好像沒有這件事。

陳亭妃表示，如果今天這件事情發生在國民黨身上，「我看你們（中央黨部）就打死人家」，但在台南、在民進黨身上，卻是一句話都沒說，這是什麼檢討，求求蔡總統、賴副總統救救台南。

至於這6名議員提前離席，會不會影響25日的投票；陳亭妃說，「這我不知道」，而她更重視的是，黨中央、蔡總統、賴副總統、台南市長黃偉哲對於黑道介入台南市議長選舉怎麼說。

此外，為因應25日各縣市、直轄市議會議長、副議長選舉，落實民進黨籍議員一致性投票，民進黨中評會主委賴瑞隆25日上午將前往台南市議會民進黨團，確保黨籍議員票票入匭。

賴瑞隆今天說，25日就是正副議長選舉，全國人民都高度關注，民進黨中評會決定由他和民進黨立委、中評委管碧玲，一個前往台南，一個在高雄坐鎮，相信所有黨籍議員會依照黨團決議，一致性投票，確保議長能夠順利過關。

賴瑞隆接著指出，這對低迷的民進黨是重要一役，因此要再次提醒，不要辜負人民的期待，若有任何跑票或違規行為，中評會也會立即召開會議進行最嚴厲的黨紀處分，請所有黨籍議員務必要依照民進黨的決定，依照黨團的決議來一致性投票，讓外界感受到民進黨團結改革的決心。（編輯：林興盟）1111223

#陳亭妃
#台南市
#民進黨
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