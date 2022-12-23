從爐碴案88槍擊到官員收賄 台南議長選舉變數多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南地檢署偵辦台南市學甲區農地掩埋爐碴案，經3年多時間調查，12日宣布起訴2家公司及8名相關負責人員，並查扣被告財產。圖為2020年環保局採樣查驗。（台南市環保局提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市近2個月來發生學甲爐碴案起訴、學甲88槍槍擊案、南市府經發局長陳凱凌收賄收押等全國矚目案件，恐在25日正副議長改選時到達臨界點而引爆，後續政壇影響不可小覷。

學甲爐碴案是九合一大選前後、台南諸多爭議案的火苗。事件起於明祥馨公司非法填埋爐碴於學甲區大灣段農地，案發後2015年挖除5萬餘公噸爐碴，未料明祥馨2019年又被發現在學甲區大灣段其他農地非法填埋爐碴，再挖出4萬3000餘公噸爐碴。

台南地檢署原認定全案所填爐碴為再利用後產品，非屬廢棄物，處分不起訴；但檢舉不斷，南檢重啟調查，經過3年蒐證偵辦後，九合一選後的12月12日偵結起訴時任民進黨中執委的明祥馨公司負責人郭再欽等人。

學甲爐碴案是台南市長選舉前攻防焦點，但11月10日又發生震驚全國的學甲槍擊案，槍手孔祥志當天凌晨接連對學甲工業區一家科技公司及謝姓市議員競選總部共開88槍。檢警專案小組1個多月來陸續逮捕5人收押，但孔祥志和幕後策畫指揮者之一的「紅龜」洪政軍迄今在逃。

由於槍擊廠址扯上明祥馨企業有限公司，儘管郭再欽一再表明是槍擊案受害者，但這起重大槍擊案引來地方政壇諸多揣測，包括背後牽扯台南沿海光電業龐大利益分配不均引來槍擊恫嚇警告。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌也是近半年廣受爭議官員。之前即有黑函直指陳凱凌涉及圖利等罪嫌，包括立場各異議員在市議會質疑，陳更與議員打起官司。全案看似風平不起浪，但南檢悄悄偵辦，21日突然發動搜索，陳凱凌23日坦承收賄、接受性招待等貪污罪嫌後遭收押，也讓即將走馬上任第2個任期的黃偉哲領軍市政團隊蒙上陰影。

這些案件恐衝擊台南市正副議長選舉。下屆台南市議會57席，其中民進黨28席、國民黨15席、無黨團結聯盟及無黨籍12席、台聯1席、台灣基進1席。台聯議員楊中成、台灣基進議員當選人李宗霖已表態支持民進黨提名人選，民進黨若無人跑票，7連霸的邱莉莉與林志展可望在第一輪投票以過半票數勝出。

不過，6名正國會議員在黨團會議投票推舉議長參選人時退席，其中8連霸的陳秋萍更聲明「不替黑金背書」；連日來PTT網站甚至匿名「邱莉莉和郭再欽交好」、「黑金勢力」等傳言與放話。也使得4年前民進黨團跑票疑雲再現，黨團成員私下透露「必須做好最壞打算」。讓邱莉莉繼2018年議長角逐失利，此次「二番戰」面臨荊棘挑戰。

現任無黨籍議長郭信良尋求連任，國民黨團未推舉議長人選，決議支持黨籍現任副議長李文俊爭取連任，並不與民進黨合作，保留與郭信良合作可能性。原為民進黨籍郭信良2018年選前宣布退黨並獲3名民進黨議員跑票支持，與國民黨、無黨合作順利當選，這次在民進黨中央宣告祭出最嚴厲黨紀處分下，是否重演自家人跑票情況成為關鍵。

一連串黑金糾纏事件，在正副議長選前吹皺地方政壇一池春水。身為台南子弟的民進黨副秘書長林飛帆22日深夜在臉書（facebook）貼出檢討文，點名包括台南市長黃偉哲、郭信良、郭再欽等人，郭再欽今天立刻宣布退黨。

諸多爭議未釐清了結，國民黨籍市議員方一峰22日下午遭人恐嚇，南檢23日分案偵辦，據傳和議長選舉有關。雖然檢警調專案小組傳訊相關涉案人獲交保，卻也讓議長改選陷入重重黑幕。甚至鬆動民進黨在台南鐵票，後續影響不可小覷。（編輯：孫承武）1111223