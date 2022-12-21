台南議員吳通龍服務處窗戶破 警鑑識排除槍擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）民進黨籍台南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，一扇玻璃窗昨天凌晨被打破，出現一個圓型孔洞，台南市麻豆警分局獲報後前往採證，初步排除火藥式槍枝射擊，正擴大調查中。

台南市政府警察局麻豆分局今天發布新聞稿指出，昨天上午9時30分接獲服務處人員報案，指稱二樓樓梯間一扇玻璃有圓型穿透破洞，隨即派遣鑑識人員前往現場勘察採證，經鑑識人員以檢測射擊殘跡鉛銅試劑檢測，孔洞周圍呈陰性反應，初步排除火藥式槍枝射擊所致。

麻豆分局指出，正擴大調閱路口監視器過濾可疑人車，為求周全慎重，已報請台南地檢署指揮偵辦。

吳通龍上午接受媒體聯訪指出，昨天凌晨0時許接獲保全公司人員通知，指稱服務處警報響起，委託妻子前往查看，僅發現一扇玻璃有破洞，並無其他異狀，昨天上午為謹慎起見才向警方通報。

吳通龍表示，警方鑑識人員初步排除玻璃破洞是由火藥式槍枝射擊造成，也沒有找到子彈，且這扇窗戶是位於建物側面較隱蔽處，自己猜測可能是附近有人晚上拿BB彈空氣槍之類的工具打夜鷺等野鳥，沒有打到鳥打到窗戶。

吳通龍說，警方雖詢問是否需要隨扈加強維安，但自己從政許久以來一向正派，未與人結怨也沒有金錢糾紛，應該沒有安全方面的顧慮，已經婉拒。

吳通龍指出，雖然外界可能聯想與即將到來的議會正副議長選舉有關，但這幾天並未接到什麼可疑電話，此事應該不至於與政治或選舉有關。（編輯：謝雅竹）1111221