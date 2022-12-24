債務遭疑特權呆帳 郭信良：早年創業所留無關從政

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）民進黨台南市新科議員當選人林依婷質疑台南市議長郭信良積欠農、漁會高額債務為特權呆帳。郭信良今天回應表示，債務是因早年創業養蝦所致，與當選議員後無關，會設法清償。

台南市議會正副議長選舉前，近日傳出多件紛擾，國民黨議員方一峰22日向警方報案，遭不明人士恐嚇影響投票意願。警方追查發現涉案者為林依婷的父親、南市區漁會理事長林士傑。全案移送台南地檢偵辦，林士傑以新台幣5萬元交保，昨天透過臉書宣布「政治無是非！退出民進黨，靜待司法調查」。

林依婷昨晚發出聲明，當天林士傑並未限制方一峰人身自由，針對特定媒體不實言論，已到台南市警察局佳里警分局提告，同時提出債務問題質疑郭信良。

林依婷指出，林士傑當天是向方一峰請託不要支持郭信良當議長，因郭信良從1996年起向南市區漁會貸款未還，債務至今累積達1500萬元。林士傑接任南市區漁會理事長後才發現這個特權呆帳，且郭信良也積欠台南地區農會達8000萬元，這些債務近30年來都未被催討或強制執行，未來如何還也值得市民深究。

郭信良今天在議會出面接受媒體聯訪表示，「自己不是黑道，也沒有黑金，只是長得比較黑一點」，債務是因30多年前創業，向農、漁會貸款經營面積約40、50甲魚塭，蝦子養得不好眾所皆知，與當選議員從來沒有關係。

郭信良表示，自己不擅理財，是因將所有精神與時間用在服務選民，為選民爭取福利，才能連續7屆都是選區第一高票當選，外界也不必擔憂當選議長後債務會怎麼樣，因為已經當了4年議長，債務還是一樣存在，未來會持續想辦法將債務逐漸減少。

郭信良說，林依婷是非常有前途的政治人物，但也要想想長輩、父親30幾年來的所做的付出、奮鬥過程中都有往事，每一個成功的人都有心酸的一面，大家共同努力。希望未來的路不要有仇恨，權利慾望都是過往雲煙，不要結下仇恨才是重點，讓這個社會更安祥才是人民所期待。（編輯：孫承武）1111224