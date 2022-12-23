發文檢討台南市政掀波 林飛帆：沉痾包括議會亂象

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（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨副秘書長林飛帆發文批評台南亂象，呼籲市長黃偉哲應該整頓市政沉痾。民進黨立委陳亭妃質疑黨中央不了解台南，並要求應查清楚黑金問題；林飛帆表示，台南結構性問題確實存在，沉痾之一就包括議會亂象。

林飛帆22日在臉書發出檢討文，點名「議會不該成為郭再欽或郭信良的禁臠」、「涉及弊案的郭再欽等人應主動退黨」等。郭再欽今天發布新聞稿宣布退黨，也提到無黨籍台南市議長郭信良應退出台南市議長選舉，以利市議會改革。

對於林飛帆昨天發文內容，台南選出的陳亭妃說，林飛帆可能不了解台南，黨中央要更了解台南，包括到底有沒有黑金介入等，要查清楚，不要用北部的角度來看台南，因為從88槍案、爐渣案，再到台南經發局長陳凱凌被羈押禁見，這不是單一事件。

林飛帆上午回應相關質疑表示，他很清楚昨天發文之後，會引起郭再欽和郭信良批評不滿，這也是他必須發文的原因，台南結構性問題確實存在，市政沉痾之一就包括議會亂象。

他強調，他發文不是針對特定個人，也沒有其他目的，是強調必須共同面對這些問題。

林飛帆指出，他其實很常回台南，很瞭解生態。台南的問題台南人都看在眼裡，台南市政沉痾已經到了不得不面對的地步，既然黨內在做敗選檢討，這也是自我檢討一部分，應該集體承擔、集體反省。

至於郭再欽宣布退黨，並希望郭信良退出議長選舉，陳亭妃表示，為何突然間講這句話，是否心繫誰的選舉，否則這兩個部分牽不上關係，這好像有點莫名其妙、八竿子打不著。

陳亭妃表示，民進黨要檢討，而非派系布局；現在最重要的就是要如何把大家箍起來，而非任憑用放話的方式，或是用不了解台南的方式來講，這都是傷了彼此。

陳亭妃也說，昨天有傳出台南市議員被恐嚇、被押走，台南的治安到底發生什麼事，這太恐怖了，而做案用的廂型車被找到時，聽說有關鍵性人物在裡面，「趕快處理吧」。

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出身台南的民進黨立委郭國文，被問到對於林飛帆發文內容的看法；郭國文說，他可以理解林飛帆的期待，而且說的內容其實是對的，但就政治效果來說，此時此刻是否就如同民進黨代理主席陳其邁所說的，「我們是不是每個人都需要檢討」。

郭國文也指出，台南最近接二連三發生的事情，讓支持者感到質疑與失望，作為民進黨的一分子，他感到非常抱歉，期待台南市政府在重新整隊的過程中，能慎重選擇。（編輯：林興盟）1111223