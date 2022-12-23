遭林飛帆點名 民進黨前中執委郭再欽宣布退黨

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（中央社記者張榮祥台南23日電）民進黨副秘書長林飛帆昨晚透過臉書發出檢討文，被點名的前民進黨中執委郭再欽，今天宣布退出民進黨。

繼12月14日發表聲明辭去民進黨中執委，郭再欽今天再宣布退出民進黨；郭再欽發布新聞稿指出，他雖已不再具備黨職身分，但中央黨官既然將全國敗選責任究責於他，他也願意承擔並宣布退黨。

郭再欽表示，林飛帆是月領9萬元高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果林飛帆的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，以保住這名台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，但他希望林飛帆保住官位後，多關心青年選票流失的原因。

郭再欽表示，所謂的台南學甲爐渣案是2013年舊案，他於2015年獲不起訴處分，卻因政治因素舊案重查，將循司法途徑證明自己的清白。他是學甲槍擊案受害者，比誰都想知道幕後暗黑勢力是誰，林飛帆應多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金。

林飛帆昨晚在臉書（facebook）發出檢討文，點名「議會不該成為郭再欽或郭信良的禁臠」「涉及弊案的郭再欽等人應主動退黨」。郭再欽說，他是回應林飛帆的檢討文，郭信良也應退出台南市議長選舉，以利市議會改革。

九合一大選前，台南學甲區連續發生2件槍擊案，槍手孔祥志共開了88槍，台南地檢署已聲押5名嫌犯獲准，且發布通緝2人，郭再欽被捲進其中，也因學甲爐碴案遭南檢起訴。（編輯：謝雅竹）1111223