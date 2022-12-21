賴清德：人民用選票向民進黨示警 已讀不回必有危機

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副總統賴清德（右2）21日晚間出席「向黨員報告–政見發表會」時表示，九合一選舉人民用選票向執政民進黨發出警告訊號，若已讀不回，最大的危機必然在後面。中央社記者趙世勳攝 111年12月21日

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（中央社記者葉素萍新北21日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天赴新北市三重舉辦政見發表會，他說，九合一選舉意義，像是礦坑中的金絲雀，人民用選票向執政民進黨發出警告訊號，若已讀不回，最大的危機必然在後面。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，中執會今天通過參選人資格審查。賴清德晚間赴新北市三重舉辦首場「向黨員報告-政見發表會」。

賴清德在傾聽黨員發表意見後表示，民進黨在九合一選舉受到空前失敗，身為民進黨一份子、執政團隊一員，他無法推卸責任、決定出來參選黨主席，要發揮桶箍功能，團結基層共同面臨挑戰，讓民進黨可以重新站起來，重振旗鼓贏得下階段勝利。

賴清德認為，這場選舉的意義，像是「礦坑中的金絲雀」，人民用選票向執政的民進黨發出警告訊號與鞭策，若民進黨已讀不回，現在還不是最大危機，最大危機必然在後面，必須謹慎以對。

他說，要誠實面對民進黨的不足與錯誤，對於社會各界所提出來的，包括論文抄襲事件、黨公職是否有黑金背景、不夠深入基層、施政無法得到人民支持；或者有人認為民進黨太重視數字、欠缺人民直接的感受，也有人提到民進黨講太多過去成績，講太少未來打拚目標。

賴清德說，這些問題要誠實面對並提出對策解決，無論是政策問題、或選舉技術問題、或是要透過立委修法立法問題，未來他擔任黨主席，絕對不會閃避問題，該停止就停止、該改變就改變、該加強就加強，希望重新得到人民支持。

他提到，民進黨創立至今，最重視追求的就是民主，雖然這次選舉無法得到人民支持，但這也是民主的勝利，台灣人沒輸，民進黨不能因為失敗而失去志氣，不能因為失敗而失去使命。

賴清德說，過去對抗國民黨是為了台灣的民主，未來為了守護台灣的主權、維護台灣民主自由的生活方式，要勇敢面對中國威脅，這是新的使命。

他說，疫情後，經濟恢復非常重要，任何中小企業需要政府幫忙、要盡可能幫忙，這是新的使命；他允諾，會培養人才讓黨可以生生不息，並會重新擦亮民進黨的招牌，清廉、勤政、愛鄉土。

賴清德認為，應該正確理解這場選舉對民進黨的意義，從失敗中學習教訓，才能得到人民支持；如果他可以擔任黨主席，一定團結民進黨所有力量，重新站起來，為了下一場選舉再打拚。

賴清德表示，他決定每個縣市巡迴一遍，第一站到故鄉新北市、民主聖地三重，感謝大家出席，而今晚的出席，不是為了抱著哭、也不是為了取暖，是為了民進黨未來發展，大家關心的是台灣未來前途，只要團結，絕對有辦法達目標。（編輯：蘇龍麒）1111221