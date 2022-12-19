更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

嘉義市選舉再敗 蘇貞昌：敗了就要認、好好面對檢討

2022/12/19 16:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北19日電）嘉義市長選舉，民進黨再度挫敗，行政院長蘇貞昌表示，敗了就要認，就要好好地面對、檢討，哪些地方做不好，就盡全力做到更好，現在也正在進行中，希望各界多給指教。

至於兵役延長何時宣布備受外界關注，蘇貞昌重申，兵役是國防政策，依憲法是總統職權，國安團隊詳細評估後，會向各界報告。

蘇貞昌今天下午出席第五屆政府服務獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，針對時事議題，做上述表示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近期台北地檢署偵辦準新竹市長高虹安涉詐領助理費案，遭外界質疑司法干預，蘇貞昌表示，應該尊重司法，相關類似的案件，各黨各派都有辦，都有起訴，都有判刑，現在案件司法進行中，也要尊重司法。

至於桃園市長鄭文燦提到兩岸論述應該要調整，抗中保台被扭曲為戰爭恐懼症，才造成誤解，外界關注鄭文燦是否跟蘇貞昌不同調。蘇貞昌回應，沒有不同調，都是同一個意思，要盡全力來保護台灣，就像全世界自由民主的國家，都盡全力來維護台灣的民主一樣。（編輯：林興盟）1111219

#蘇貞昌
#鄭文燦
#高虹安
蘇貞昌
蘇貞昌：農曆年後入境人數增 密切監測加強衛教 兵役延長規劃蘇貞昌指已在最後階段 專家：重在精實訓練
鄭文燦
張善政公布小內閣名單 鄭文燦：尊重並祝福 暗喻選舉如世界盃 鄭文燦：下次再贏回來就好
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族