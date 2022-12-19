嘉義市選舉再敗 蘇貞昌：敗了就要認、好好面對檢討

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（中央社記者蘇思云台北19日電）嘉義市長選舉，民進黨再度挫敗，行政院長蘇貞昌表示，敗了就要認，就要好好地面對、檢討，哪些地方做不好，就盡全力做到更好，現在也正在進行中，希望各界多給指教。

至於兵役延長何時宣布備受外界關注，蘇貞昌重申，兵役是國防政策，依憲法是總統職權，國安團隊詳細評估後，會向各界報告。

蘇貞昌今天下午出席第五屆政府服務獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，針對時事議題，做上述表示。

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近期台北地檢署偵辦準新竹市長高虹安涉詐領助理費案，遭外界質疑司法干預，蘇貞昌表示，應該尊重司法，相關類似的案件，各黨各派都有辦，都有起訴，都有判刑，現在案件司法進行中，也要尊重司法。

至於桃園市長鄭文燦提到兩岸論述應該要調整，抗中保台被扭曲為戰爭恐懼症，才造成誤解，外界關注鄭文燦是否跟蘇貞昌不同調。蘇貞昌回應，沒有不同調，都是同一個意思，要盡全力來保護台灣，就像全世界自由民主的國家，都盡全力來維護台灣的民主一樣。（編輯：林興盟）1111219