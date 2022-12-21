黨主席補選賴清德首場政見會 黨員批民進黨執政傲慢

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民進黨主席補選參選人、副總統賴清德（中）21日晚間赴新北市三重區出席「向黨員報告-政見發表會」，同黨立委賴品妤（左）、余天（左2）、吳秉叡（右2）與新北市黨部主委何博文（右）一同出席。中央社記者趙世勳攝 111年12月21日

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（中央社記者葉素萍新北21日電）民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選。賴清德晚間赴新北市三重舉辦首場政見發表會，有黨員高分貝批評執政太傲慢，也有黨員認為地方都被派系把持，呼籲賴清德要培養人才。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，中執會今天通過參選人資格審查。賴清德晚間赴新北市三重舉辦首場「向黨員報告-政見發表會」。

現場齊聚數百名支持者，高喊民進黨加油；民進黨立委林淑芬、吳秉叡、余天、賴品妤、蘇巧慧、張宏陸、江永昌、民進黨新北市黨部主委何博文等黨公職都到場。賴清德鞠躬感謝支持者出席。

現場讓民眾盡情發言，有黨員反映，人民的聲音無法上傳，到黨中央就擋住，這次選舉「一屍五命」，她真的很難過、很痛心。

也有黨員說，這次輸得這麼慘，很多政策一定要改，有些人擔心，若投給民進黨以後兒子要出來當兵、若投給民進黨，大陸就會打過來，為何民進黨不宣傳如何保護台灣，兵役制度讓民進黨失去選票；黨員呼籲賴清德做桶箍、團結大家。

有黨員直言，民進黨縣市長做不好，選舉才會輸，賴清德擔任黨主席，要培養人才，地方都是派系把持，民進黨一定要重視年輕人。

還有黨員認為民進黨執政太傲慢，很多人日子難過，但申請補助手續繁雜，而真正需要的人卻申請不到。

余天則對賴清德說，「下屆的總統也是你、沒有別人了」。他說，接下來讓賴清德做總統，賴清德絕對會聽基層的聲音。

林淑芬指出，賴清德首場政見會，從賴清德的故鄉開始，賴清德願意扛重擔，大家一定要做賴清德最厚實後盾；她說，2個月之後，黨內總統候選人就要提名，民進黨要重整腳步、重建人民信任。

蘇巧慧說，感謝賴清德在困難時承擔責任，帶領黨繼續前進。吳秉叡呼籲衝高選票，他說，賴清德帶領民進黨一定可以找回建黨理想價值。

何博文說，可以失敗、不能失志，呼籲支持者，黨主席選舉踴躍投票，衝高票數，展現團結。賴品妤也說，不要因為同額就不出來投票，因為1月15日黨主席選舉結果，全台灣都在看、中國也在看，看民進黨是否團結、有無信心繼續往前。（編輯：蘇龍麒）1111221