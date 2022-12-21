民進黨敗選傳找戰犯 陳其邁說重話：哪位不需檢討？請黨內注意言行

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民進黨敗選傳找戰犯，代理主席陳其邁21日在中執會提到，此時民進黨正低迷，要更加團結，應注意相關言行。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北21日電）民進黨內檢討九合一敗選，傳出找戰犯聲浪。民進黨代理主席陳其邁今天在中執會提到，最近大家麥克風拿起來就點名誰誰誰要檢討，「現場哪位不需要檢討？」此時民進黨正低迷，要更加團結，應注意相關言行。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，中執會今天通過參選人資格審查。針對國民黨立委許淑華當選南投縣長，南投第2選區立委須補選，中執會也通過徵召辦法，由協調小組辦理徵詢、協調作業，成員包括中常委林俊憲、陳茂松、蔡易餘。

對於九合一敗選檢討，民進黨中常委郭國文會後受訪指出，民進黨副秘書長林鶴明提到，已召開3場檢討會議，預計還會再開2場，書面檢討報告預計下週三出爐，民調與深度訪談持續進行。

郭國文轉述，陳其邁在會中提到，最近大家麥克風拿起來就點名誰誰誰要檢討，「難道大家都不要檢討嗎？現場哪位不需要檢討？」陳其邁表示，此時民進黨正處於低迷情況，要更加團結，並請黨內注意相關言行。

與會者轉述指出，中常委陳茂松對嘉義市長選舉落敗，在會中落淚，質疑黨內有人暗助對手。陳其邁裁示把陳茂松所言當做檢舉案，請陳茂松提供證據，做後續處理與調查。

統計2022地方22縣市長選舉，國民黨獲14席縣市長，民進黨為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣共5席。（中央社製圖）

林鶴明會後向媒體表示，下週三會送敗選檢討書面報告給中常會，後續還有更深入檢討，再加開包括青年議員、交通旅宿業的座談。

林鶴明指出，陳其邁在會議中語重心長，除分享2018年經驗，也提醒與會者都是黨內從政菁英，知道這段時間的討論，什麼對黨好，什麼對黨不好，大家一起面對，趕快整隊前進。

另外，台北市第3選區立委補選民進黨參選人吳怡農今天接受網路節目「齊有此理」專訪，也提到九合一民進黨敗選因素。他說，這次6都主要是以徵召，但他覺得應該用初選方式，透過初選或許可以看到更多大選浮出的挑戰或問題。

他說，這次提名晚，壓縮候選人時間，當對手不斷抹黑、攻擊，回應都來不及。他並不是指徵召錯的人選，而是認為透過民主機制、透過初選機制推出候選人，「這應該是我們的原則，我們是民主進步黨」。

吳怡農也認為，兵役制度要大家一起面對，要相信選民的智慧，該面對就面對，不需要去考量選票。（編輯：蘇志宗）1111221