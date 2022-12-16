賴清德同額競選民進黨主席 明年1月15日投票

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民進黨表示，第17屆黨主席補選登記16日截止，計有1人領表、1人登記，登記名單僅副總統賴清德。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨今天表示，第17屆黨主席補選登記今天截止，計有1人領表、1人登記，登記名單僅副總統賴清德，形同同額競選，中生代立委期待賴清德加快黨中央人事布局，展現領導力帶領黨找回民進黨的精神與迎向未來。

民進黨九合一選舉挫敗，總統兼黨主席蔡英文投票日當晚辭去黨主席以示負責，民進黨中常會通過補選於12月12至16日開放登記，明年1月15日投票，任期至2024年5月20日。賴清德14日委請前文化部長鄭麗君完成參選登記。

民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今天出席壽山動物園重啟記者會，並接受媒體聯訪，被問及民進黨主席選舉要如何衝高投票率表示，各地很多黨員都非常關注黨主席選舉，「相信投票率不會是太大的問題，大家會用投票的方式表達對黨的關心」。

民進黨中生代立委羅致政受訪表示，同額競選凸顯賴清德是黨內公認扛起責任的不二人選，因此希望賴清德加快中央黨部的人事布局、敗選檢討速度與民進黨再起準備，全力支持賴清德。

民進黨中生代立委吳思瑤表示，賴清德具有孚眾望、得人和與接地氣三大特質，黨內難有人挑戰，面對國際與國內險峻的環境，黨內低迷的士氣，期待賴清德展現領導力，未來有兩件重要的事情必須做即是找回民進黨的精神與迎向未來，她對賴清德完成這兩大任務深具信心。（編輯：林興盟）1111216