民進黨主席登記參選將截止 陳其邁：不擔心投票率

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）民進黨主席補選今天登記截止，目前僅副總統賴清德登記參選。代理黨主席陳其邁表示，各地黨員都非常關注黨主席選舉，會以投票方式表達關心，相信投票率不會是太大的問題。

民進黨九合一選舉挫敗，總統兼黨主席蔡英文投票日當晚辭去黨主席以示負責，民進黨中常會通過補選於12月12至16日開放登記，明年1月15日投票，任期至2024年5月20日。副總統賴清德14日委請前文化部長鄭麗君完成參選登記。

任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天出席壽山動物園重啟記者會，並接受媒體聯訪，被問及民進黨主席選舉要如何衝高投票率表示，登記將於今天下午5時截止，目前為止只有賴副總統1人參選，各地很多黨員都非常關注黨主席選舉，「相信投票率不會是太大的問題，大家會用投票的方式表達對黨的關心」。

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代表國民黨挑戰高雄市長失利的柯志恩近期在高雄市舉辦多場謝票活動，昨天為感恩茶會最終場。她在會中再次強調深耕高雄決心，並表示自己2024不會選立委，且4年後若無人出面承擔，「當然是由我來承擔」，並表示「4年後一定要進入高雄市政府」。對此陳其邁僅說「我有看到，尊重」。

媒體並詢問陳其邁，高雄市議會議長選舉，民進黨推派人選是否難產。陳其邁表示「不會」，按照規畫進行，按部就班，黨部會做最好的規畫。（編輯：黃世雅）1111216