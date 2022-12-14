與賴清德搭檔選2024？鄭麗君：我沒有選舉規劃

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）副總統賴清德今天委託前文化部長鄭麗君完成黨主席參選登記。賴清德與鄭麗君2024是否有機會搭檔，鄭麗君說，她沒有參與選舉規劃；至於未來黨務政務如何合作，她說，賴清德會盡最大努力與執政團隊團結合作。

賴清德今天委託鄭麗君完成黨主席補選參選登記，賴清德提到，將完成4項工作，包括，重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮。

鄭麗君表示，昨天賴清德打電話給她，表示身體狀況恢復良好，但仍在自主健康管理期間，為了謹慎起見，請她代為登記參加黨主席補選。

鄭麗君說，選後，民進黨需要檢討反省、重整再出發，贏回人民信任時刻，她身為黨員一份子，有責任與支持者、民進黨站在一起，她看到賴清德願意挺身而出，承擔未來的重責大任，很支持也很感謝，賴清德請她代為登記，她義不容辭。

與賴清德是否談論到民進黨敗選原因，鄭麗君說，她很單純代賴清德登記，兩人有通電話，但沒有機會見面，了解更多想法，不過，她相信賴清德對土地人民始終有堅定使命感。

鄭麗君表示，賴清德未來成為黨主席，面對社會各界檢討改革意見，一定會虛心傾聽、凝聚黨內共識，連結社會民意，提出未來的改革方案，回應社會期待，讓民進黨蛻變成為更好的政黨。

媒體詢問，與賴清德未來有無進一步的合作，例如，進到黨中央幫忙，甚至2024有機會搭檔。

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鄭麗君說，「這個問題好像問得太遠了」，她卸任公職，2年多來在民間基金會，成立永續民主研究中心，邀請各界學者專家、NGO、年輕人一起討論公共政策，凝聚對未來社會的願景，她比較熟悉的是願景規劃與政策工作，未來她非常願意持續搭建平台，善用與社會對話的平台，盡自己一分心力，「我個人是沒有參與選舉的規劃」。

外界也關注，賴清德未來對黨務、政務合作的想法。鄭麗君說，賴清德特別提到，身為執政黨，台灣的挑戰就是民進黨的責任，人民把權利託付給民進黨，無論在哪個位子的從政黨員，都有責任把事情做好，身為執政黨會盡最大努力，與執政團隊團結合作，凝聚社會最大力量，讓執政綜效發揮最好。（編輯：謝佳珍）1111214