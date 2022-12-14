鄭麗君代為完成登記 賴清德提黨主席4項工作

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北14日電）副總統賴清德今天委請前文化部長鄭麗君完成民進黨主席選舉參選登記；賴清德提出要完成4項工作，包括，重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主的和平繁榮。

副總統賴清德日前宣布參選民進黨主席，不過，因為確診，目前仍在自主健康管理期間，他委請鄭麗君代為登記；上午11時鄭麗君帶著新台幣150萬元登記費，抵達民進黨中央黨部，完成黨主席選舉登記手續。

鄭麗君轉述賴清德參選想法，賴清德表示，他從政20多年來，與黨員攜手並肩，為守護台灣人民的幸福努力，對這片土地與所有人民，他與黨內人士一樣始終有堅定使命感；此次選舉黨遭遇挫敗，在民進黨最需要檢討反省、重整再出發的此刻，他覺得自己有責任勇敢承擔、團結黨內、重振士氣，共同面對未來挑戰，這是無可迴避的責任，他決定參選黨主席。

賴清德提到，希望能夠完成4項工作，包括，一、重整旗鼓協助穩定政局：民進黨身為執政黨，必須在最短時間迅速調整步伐，檢討反省重新出發，必須繼續成為推動台灣向前的動力，所以，民進黨會提出下個階段台灣未來發展願景政策與理念，做為凝聚人民前進動力。

二、深刻檢討贏得人民信任：民進黨會積極了解各界指教，虛心檢討，也會秉持民主開放精神，追求多元價值，擴大黨與社會連結，與青年世代的對話，讓民進黨推動的政策能更完善、更貼近人民需求，實現公義，讓民眾生活獲得更多支持，擴大人民對民進黨的信任。

三、廣納人才引領創新進步：政黨有責任為國家挖掘與培育人才，民進黨將會以公平制度，讓更多有才能的人為台灣貢獻專業，也會促進黨內跨世代的交流合作，一起投入黨務革新，讓民進黨成為更開放、更進步、更有力的政黨，面對台灣未來各項挑戰，將與不同領域、中央地方參政人才一起為台灣團結打拚。

四、守護台灣促進民主的和平繁榮：民主和平繁榮是重要的國家安全戰略，當前台灣面對區域內威權主義擴張，也面對疫後民生經濟的振興，還有淨零轉型等長遠治理的工程，民進黨身為執政黨，將與執政團隊團結合作、凝聚社會最大力量，讓執政發揮最大綜效，共同提升台灣的韌性和實力，致力深化台灣民主，維護區域和平，促進國家繁榮與進步。

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賴清德說，民進黨創黨以來，每一份支持民進黨的力量，每一份對民進黨的鞭策，都是源自於對台灣期待，也是民進黨前進動力，他期盼與所有黨員、所有支持民進黨的人，更多廣大人民一起攜手努力，讓民進黨蛻變成更好的政黨，讓民進黨為台灣帶來長遠願景，讓民進黨融入社會、連結更多民意，讓民進黨廣納人才，大家一起攜手為國家貢獻。

賴清德說，希望讓民進黨成為持續推動台灣向前的正向、積極力量，成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。（編輯：謝佳珍）1111214