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嘉義市長選舉黃敏惠最高票 中選會22日公告當選名單

2022/12/18 19:17（12/18 19:36 更新）
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嘉義市長重行選舉18日投票，中選會表示投票率為43.99%，得票數最高候選人是國民黨嘉義市長候選人黃敏惠，當選人名單22日公告。（中央社製圖）
嘉義市長重行選舉18日投票，中選會表示投票率為43.99%，得票數最高候選人是國民黨嘉義市長候選人黃敏惠，當選人名單22日公告。（中央社製圖）
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（中央社記者陳俊華台北18日電）中選會今天表示，嘉義市長重行選舉今天投票，投票率為43.99%，得票數最高候選人是國民黨嘉義市長候選人黃敏惠，中選會將在12月22日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

嘉義市長重行選舉由現任市長黃敏惠勝選連任，統計2022地方22縣市長選舉，國民黨獲14席縣市長，民進黨為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣共5席，民眾黨新竹市長1席，無黨籍為苗栗縣長當選人鍾東錦與金門縣長當選人陳福海。

中選會今天晚間透過新聞稿表示，嘉義市第11屆市長重行選舉今天舉行投票，選舉人數21萬4130人，投票人數9萬4188人，投票率為43.99%。

中選會指出，開票結果，5位候選人得票數分別為中國國民黨推薦的黃敏惠5萬9874票、民主進步黨推薦的李俊俋3萬2790票，陳泰山246票、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統535票、鄭凱升368票。（編輯：林克倫）1111218

#中選會
#黃敏惠
#中國國民黨
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