黃敏惠自行宣布當選 朱立倫：再次見證藍營團結

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（中央社記者王承中台北18日電）嘉義市長候選人黃敏惠今晚自行宣布當選。國民黨主席朱立倫表示，這場嘉義市長選舉，再次見證國民黨團結一致，這一份團隊精神，展現出國民黨大家願意一起打拚努力的決心，盼持續努力面對台北市、南投縣立委補選。

嘉義市長重行選舉由現任市長黃敏惠勝選連任，統計2022地方縣市長選舉，國民黨獲14席縣市長，民進黨為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣共5席，民眾黨新竹市長1席，無黨籍為苗栗縣長當選人鍾東錦與金門縣長當選人陳福海。

朱立倫晚間透過臉書發表談話表示，非常感謝所有嘉義市民，在寒冷天氣願意站出來力挺，讓黃敏惠能高票連任，展現出民主聖地的民主精神；國民黨不敢有任何一絲自滿或高興，將持續努力面對台北市、南投縣的立委補選，持續加油。

朱立倫指出，這場嘉義市長選舉再次見證國民黨團結一致，不單是嘉義市民給黃敏惠支持，也看到來自全台灣各地好朋友願意來幫黃敏惠加油，尤其是剛當選連任及新當選的縣市長，每一位都到嘉義市為黃敏惠加油。

他說，這一份團隊精神，展現出國民黨大家願意一起打拚、一起努力的決心。未來這兩場立委補選，國民黨要再一次團結勝選，大家一起努力，好好的打一場勝仗，國民黨加油。（編輯：林興盟）1111218