嘉義市長敗選 陳其邁：民進黨持續檢討整隊前進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨在嘉義市長選舉落敗，民進黨代理主席陳其邁今天說，尊重選舉結果，民進黨會持續檢討、反省，並繼續整隊前進，調整改革方向，努力爭取民眾認同；民進黨不會失去鬥志，會努力重整腳步，回應人民對民進黨的期待。

嘉義市長重行選舉由現任市長黃敏惠勝選連任，統計2022地方縣市長選舉，國民黨獲14席縣市長，民進黨為嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣共5席，民眾黨新竹市長1席，無黨籍為苗栗縣長當選人鍾東錦與金門縣長當選人陳福海。

民進黨晚間發布新聞稿，陳其邁對選舉結果表示尊重，他感謝所有嘉義鄉親，民進黨會持續檢討、反省，並繼續整隊前進，調整改革方向努力爭取民眾認同。

陳其邁感謝民進黨嘉義市長候選人李俊俋與團隊的努力不懈，堅持到最後一刻。他說，民進黨要向一路陪伴、給予溫暖的鄉親、志工，以及所有積極投入輔選的黨公職人員表達感謝。

陳其邁表示，九合一選舉後，民進黨秉持著戒慎恐懼的心，反省檢討不足，但民進黨不會失去鬥志，會努力重整腳步，回應人民對民進黨的期待。（編輯：林克倫）1111218