林飛帆：台南亂象是集體鄉愿結果 黃偉哲應整頓市政

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，台南亂象是集體鄉愿忍讓的結果，台南市長黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾，整頓市政。涉及弊案的前民進黨中執委郭再欽等人應該主動退黨，台南議會更不該成為郭再欽或無黨籍議長郭信良的禁臠。

林飛帆晚間透過臉書指出，從學甲爐碴案、光電弊案、88槍事件、台南市議長選舉紛爭，到今天台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，因為這些黑幕消失殆盡。

身為台南人的林飛帆說，台南的這些亂象，正是集體鄉愿忍讓的結果。如果同樣的事情發生在其他藍營執政縣市，他相信大家也會用高標準檢驗。黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沉痾或自清，非要等到檢調動起來、等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。

林飛帆認為，黃偉哲應整頓市政，涉及弊案的郭再欽等人應主動退黨；議長選舉紛亂，台南人都看在眼裡。議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，民進黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會檢驗，他希望民進黨公職能一起做出符合社會期待的決定。

林飛帆說，他知道講這些話，藍營會見縫插針；部分綠營支持者可能會認為這是放炮、不團結，而在議長選舉爭議紛亂之際，也一定有人想各取所需，曲解或斷章取義他的意思。

不過，他說，敗選檢討近一個月，如果對這些問題視而不見，情況只會更糟，也只會更進一步傷害民進黨、傷害台南、傷害台灣。（編輯：楊凱翔）1111222